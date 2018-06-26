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"Журавлину хтось розвішує": Макаревич висловився про участь Вакарчука у президентських виборах

STYLERЗірки        26.06.2018 - 21:13
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Російський музикант заявив, що лідер "Океану Ельзи" не піде в політику

Відомий російський рок-музикант і лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич висловив свою думку про те, чи буде лідер культового українського колективу "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук брати участь у президентських виборах.

За словами Макаревича, чутки про висунення 43-річного Вакарчука на пост президента України поширюють без його участі. Про це лідер "Машины времени" заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

"Я з ним знайомий. Він чудовий музикант, він хороший малий дуже. І я думаю, що цю журавлину хтось розвішує без його участі", - вважає Макаревич (на відео 36:52).

Він зазначив, що не бачить Вакарчука політиком.

"По-моєму, головне, він себе не бачить політиком. Навіщо йому це потрібно?" - зазначив Макаревич.

Відео: Андрій Макаревич (YouTube/Ехо Москви)

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук був народним депутатом України 6-го скликання, з 2007-го по 2008 рік.

Раніше Макаревич висловився про долю окупованого Криму і Донбасу.

До речі, Вакарчук емоційно звернувся до українців.

Що ви не знали про легендарний колектив (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Андрей Макаревич, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи
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