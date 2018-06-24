"Народ так много страдал": Вакарчук эмоционально обратился к украинцам (видео)

Украинский музыкант считает, что место чиновников должны занять представители народа

Лидер группы "Океан Ельзы", общественный деятель Святослав Вакарчук считает, что в украинской системе власти должны произойти перемены. По его мнению, место чиновников должны занять представители народа, передает "Радио Свобода".

"Что такое система? Это политики, которые управляют нами. Это правила, которые установившиеся, к сожалению, не нами с вами, но по которым мы сейчас вынуждены жить. Система - это большой пост-гоббсовский Левиафан, который живет своей жизнью, но заставляет нас подстраиваться под себя", — высказался Вакарчук о системе власти.

Также он призвал украинцев "охотиться" на безответственность, нечестность, коррупцию, на все плохое. Это, по его мнению, должно привести к смене системы власти.

"И вы должны стать охотниками за нечестностью, охотниками за безответственностью, охотниками за коррупцией, охотниками за архаичным желанием держаться за все плохое. Вы должны стать охотниками и должны чувствовать страх этой жертвы, по которой вы охотитесь. Потому что ничто так не вдохновляет, не оказывает успеха охотнику, как страх жертвы. Пусть они знают, что вы знаете, что они вас боятся. Пусть они знают, что вы знаете, что они должны уйти", - подчеркнул он.

Кроме того, музыкант высказался о том, что украинский народ заслуживает лучшей судьбы.

"Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить ее для того, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну, которая заслуживает совсем других вещей. Этот талантливый народ так много страдал, этот талантливый народ так много использовали, этот талантливый народ так много раз был манипулируемый, что уже пора сказать: хватит", — обратился он к украинцам.

"Вы должны прийти на их место. Они чувствуют это каждый день", — добавил Вакарчук, обосновав заявление тем, что пропагандируют СМИ.

Он также сказал, что борьба уже идет, и многие порядочные люди рассказывают о манипуляциях, лжи, черном пиаре и других грязных методах остаться у власти.

"Я хочу сказать, что меня это не испугает. Это только усиливает мою уверенность, что то, что я делаю, является правильным…", — сказал общественный деятель.

Видео: (radiosvoboda.org)

Напомним, что известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук рассказал о периоде его пребывания в США и обучении в Стэнфодском университете. В интервью ELLE артист признался, что в Америке занимался поиском себя.

Видео: video.rbc.ua