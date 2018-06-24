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"Народ так багато страждав": Вакарчук емоційно звернувся до українців (відео)

STYLERLIFE        24.06.2018 - 14:00
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна, Віталій Носач)

Український музикант вважає, що місце чиновників повинні зайняти представники народу

Лідер групи "Океан Ельзи", громадський діяч Святослав Вакарчук вважає, що в українській системі влади повинні відбутися зміни. На його думку, місце чиновників повинні зайняти представники народу, передає "Радіо Свобода".

"Що таке система? Це політики, які керують нами. Це правила, які усталені, на жаль, не нами з вами, але з яким ми зараз змушені жити. Система - це великий пост-гоббсовский Левіафан, який живе своїм життям, але змушує нас підлаштовуватися під себе", — висловився Вакарчук про систему влади.

Також він закликав українців "полювати" на безвідповідальність, несправедливість, корупцію, на все погане. Це, на його думку, має призвести до зміни системи влади.

"І ви маєте стати мисливцями за нечесністю, мисливцями за безвідповідальністю, мисливцями за корупцією, мисливцями за архаїчним бажанням триматися за все погане. Ви маєте стати мисливцями і маєте відчувати страх цієї жертви, за якою ви полюєте. Тому що ніщо так не надихає, не надає успіху мисливцю, як страх жертви. Нехай вони знають, що ви знаєте, що вони вас бояться. Нехай вони знають, що ви знаєте, що вони мають піти.", - підкреслив він.

Крім того, музикант висловився про те, що український народ заслуговує кращої долі.

"Ви як мисливці проти системи маєте вцілити в неї і знищити її для того, щоб більше ніколи вона не роз’їдала як рахова пухлина цю багатостраждальну країну, яка заслуговує на зовсім інші речі. Цей талановитий народ так багато страждав, цей талановитий народ так багато використовували, цей талановитий народ так багато разів був маніпульований, що вже настав час сказати: досить", — звернувся він до українців.

"Ви повинні прийти на їх місце. Вони відчувають це кожен день", — додав Вакарчук, обґрунтувавши заяву тим, що пропагують ЗМІ.

Він також сказав, що боротьба вже йде, і багато порядних людей розповідають про маніпуляції, брехні, чорному піарі та інших брудних методах залишитися при владі.

"Я хочу сказати, що мене це не злякає. Це тільки підсилює моє переконання, що те, що я роблю, є правильним...", — сказав громадський діяч.

Відео: (radiosvoboda.org)

Нагадаємо, що відомий український музикант, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про період його перебування в США та навчання в Стэнфодском університеті. В інтерв'ю ELLE артист зізнався, що в Америці займався пошуком себе.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: украинцы, обращение, Святослав Вакарчук
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