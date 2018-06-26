Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Клюкву кто-то развешивает": Макаревич высказался об участии Вакарчука в президентских выборах

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 21:13
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Российский музыкант заявил, что лидер "Океана Ельзи" не пойдет в политику

Известный российский рок-музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказал свое мнение о том, будет ли лидер культового украинского коллектива "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук участвовать в президентских выборах.

По словам Макаревича, слухи о выдвижении 43-летнего Вакарчука на пост президента Украины распространяют без его участия. Об этом лидер "Машины времени" заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Я с ним знаком. Он замечательный музыкант, он хороший малый очень. И я думаю, что эту клюкву кто-то развешивает без его участия", - считает Макаревич (на видео 36:52).

Он отметил, что не видит Вакарчука политиком.

"По-моему, главное, он себя не видит политиком. Зачем ему это нужно?" - отметил Макаревич.

Видео: Андрей Макаревич (YouTube/Эхо Москвы)

Напомним, что Святослав Вакарчук был народным депутатом Украины 6-го созыва, с 2007-го по 2008 год.

Ранее Макаревич высказался о судьбе оккупированного Крыма и Донбасса.

Кстати, Вакарчук эмоционально обратился к украинцам.

Что вы не знали о легендарном коллективе (видео: STYLER.rbc.ua)

"Хватило бы надолго": Макаревич рассказал, как следует использовать Крымский мост "Как всегда на высоте": вышел новый клип группы "Океан Ельзи"
Теги: Андрей Макаревич, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь