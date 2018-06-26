"Клюкву кто-то развешивает": Макаревич высказался об участии Вакарчука в президентских выборах

Российский музыкант заявил, что лидер "Океана Ельзи" не пойдет в политику

Известный российский рок-музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказал свое мнение о том, будет ли лидер культового украинского коллектива "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук участвовать в президентских выборах.

По словам Макаревича, слухи о выдвижении 43-летнего Вакарчука на пост президента Украины распространяют без его участия. Об этом лидер "Машины времени" заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Я с ним знаком. Он замечательный музыкант, он хороший малый очень. И я думаю, что эту клюкву кто-то развешивает без его участия", - считает Макаревич (на видео 36:52).

Он отметил, что не видит Вакарчука политиком.

"По-моему, главное, он себя не видит политиком. Зачем ему это нужно?" - отметил Макаревич.

Видео: Андрей Макаревич (YouTube/Эхо Москвы)

Напомним, что Святослав Вакарчук был народным депутатом Украины 6-го созыва, с 2007-го по 2008 год.

Ранее Макаревич высказался о судьбе оккупированного Крыма и Донбасса.

Кстати, Вакарчук эмоционально обратился к украинцам.

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