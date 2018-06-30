"Коли можна побути туристкою": Катя Осадча блиснула стильним образом у Львові

Львів разом з телеведучою відвідав і її старший син

Українська телеведуча Катя Осадча вирушила до Львова з робочим візитом – знімати черговий сюжет передачі "Світське життя". Відзначимо, що у Львові проходить Leopolis Jazz Fest (27 червня – 1 липня), відвідати який вже встигли багато зірок українського шоу-бізу, а тому числі і Катя Осадча.

При цьому на своїй Instagram-сторінці Осадча похвалилася, що за робочими моментами їй навіть вдалося виділити півдня на відпочинок і відчути себе туристкою.

"Той випадок, коли можна півдня побути туристкою", - підписала один зі знімків Катя Осадча, де вона позує серед інтер'єру Львівської опери.

Катя Осадча у Львівській опері (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Осадчої відзначили її стильний наряд, який вона вибрала для прогулянки по Львову: джинсова куртка з нашивками, джинсові штани-кюлоти з високою талією, сіра футболка, білі кросівки.

"Файна дівка", - пише oksana_gorb_pasichnyk.

"Красуня", – зазначає elenamashtak.

"Яка у вас гарна куртка", - підкреслює anastasiya_furs.

"Катя, ви супер", - пише tata_tutevych.

"Львів і двері #класикажанру", - підписала знімок Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадча навпроти Львівського оперного театру (фото: instagram.com/kosadcha)

При цьому на своїй Instagram-сторінці в розділі "історії" Осадча опублікувала ще більше яскравих знімків з відпочинку. Українська телеведуча пройшлася по місту, відвідала Львівський оперний театр, а також зазначила: "Львів попереду всіх міст України, тут вже є міський прокат велосипедів".

Відвідала Осадча і виступ української групи Onuka під час Джаз фесту.

Катя Осадча: львівський відпочинок (скріншоти: instagram.com/kosadcha)

До речі, судячи по фото, бачимо, що до Львова разом зі своєю зірковою мамою вирушив і її старший син – Ілля (нар. у 2002 році).

Катя Осадча та її син Ілля (скріншот instagram.com/kosadcha)

До речі, останнім часом Катя Осадча буквально "розривається" між роботою. Перед поїздкою до Львова телеведуча відвідала Одесу.

Море, плаття, стадіон: Катя Осадча похвалилася результатом одеського відрядження.

28 червня - День Конституції України: історія та значення свята