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"Когда можно побыть туристкой": Катя Осадчая блеснула стильным образом во Львове

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 00:16
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Львов вместе с телеведущей посетил и ее старший сын

Украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась во Львов с рабочим визитом – снимать очередной сюжет передачи "Світське життя". Отметим, что во Львове проходит Leopolis Jazz Fest (27 июня – 1 июля), посетить который уже успели многие звезды украиснкого шоу-биза, а том числе и Катя Осадчая.

При этом на своей Instagram-страничке Осадчая похвасталась, что за рабочими моментами ей даже удалось выделить полдня на отдых и почувствовать себя туристкой.

"Тот случай, когда можно полдня побыть туристкой", - подписала один со снимков Катя Осадчая, где она позирует среди интерьера Львовской оперы.

Катя Осадчая во Львовской опере

Катя Осадчая во Львовской опере (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики Осадчей отметили ее стильный наряд, который она выбрала для прогулки по Львову: джинсовая куртка с нашивками, джинсовые штаны-кюлоты с высокой талией, серая футболка и белые кроссовки.

"Файна дівка", - пишет oksana_gorb_pasichnyk.

"Красавица", – отмечает elenamashtak.

"Какая у вас красивая куртка", - подчеркивает anastasiya_furs.

"Катя,  вы супер", - пишет tata_tutevych.

Катя Осадчая

"Львів і двері #класикажанру", - подписала снимок Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая напротив Львовского оперного театра

Катя Осадчая напротив Львовского оперного театра (фото: instagram.com/kosadcha)

При этом на своей Instagram-страничке в разделе "истории" Осадчая опубликовала еще больше ярких снимков с отдыха. Украинская телеведущая прошлась по городу, посетила Львовский оперный театр, а также отметила: "Львов впереди всех городов Украины, здесь уже есть городской прокат велосипедов".

Посетила Осадчая и выступление украинской группы Onuka во время Джаз феста.

 

Катя Осадчая: львовский отдых (скриншоты: instagram.com/kosadcha)

Кстати, судя по фото видим, что во Львов вместе со своей звездной мамой отправился и ее старший сын – Илья (род. в 2002 году).

Катя Осадчая и ее сын Илья

Катя Осадчая и ее сын Илья (скриншот instagram.com/kosadcha)

К слову, в последнее время Катя Осадчая буквально "разрывается" между работой. Перед поездкой во Львов телеведущая посетила Одессу. 

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