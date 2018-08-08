Костянтину Меладзе заборонили в'їзд до Європи

Фото: Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Композитора не пустили за кордон

Відомому українському композитору і продюсеру грузинського походження, чоловіку співачки Віри Брежнєвої Костянтину Меладзе до 2020 року заборонили в'їзд до країн Євросоюзу. Причиною стали проблеми з паспортом.

Композитор намагався перетнути кордон через пункт пропуску "Лужанка-Берегшурань". Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на джерело в Державній міграційній службі України.

У понеділок, 6 серпня, 55-річний Меладзе був затриманий угорськими прикордонниками на виїзді із Закарпатської області та на в'їзді в Угорщину.

На пункті пропуску "Лужанка-Берегшурань" Меладзе розгорнули угорські прикордонники. У Меладзе нібито забрали закордонний паспорт за підозрою в підробці штампів в ньому.

"Тепер Костянтину Меладзе заборонили в'їзд до країн ЄС до 2020 року", - розповіло джерело.

Нагадаємо, 11 травня Костянтину Меладзе виповнилося 55 років.

Раніше Віра Брежнєва поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком.

До речі, дочка Віри Брежнєвої вразила спільним фото з мамою.

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