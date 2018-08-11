"Красива і сексуальна": гарячі фото Даші Астаф'євої викликали фурор в мережі

Фото: Даша Астаф'єва (facebook.com_da.astaffieva)

Зірка поділилася новими відвертими фото

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва порадувала фанатів новими фото. Відверті знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Складний вибір: врятувати світ або відповісти всім жабам на коментарі", - сказала вона.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Більш того, один зі знімків Астаф'єва підписала як "нове життя".

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Примітно, що всього за кілька годин знімки вже встигли підкорити фанатів співачки.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Даша, яка ви розкішна жінка. Захоплююся і милуюся", - сказала користувач Катя Григор'єва.

"Нереальна. Вогонь", - підкреслила юзер Катерина Кононенко.

"Даша, без образ. Ви з Монікою Белуччі дуже схожі між собою. Обидві природно красиві і сексуальні", - впевнена Ольга Власенко.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

До речі, українська співачка Даша Астаф'єва розповіла подробиці про своє звільнення з групи NikitA. Астаф'єва пішла з групи у вересні 2017 року. В колективі вона співала 10 років, але формат співпраці перестав її влаштовувати.

Раніше Астаф'єва в образі героїні фільму "Леон" похвалилася ідеальною фігурою.

В образі Астаф'євої легко "читаються" характерні риси культової героїні "Леона" – чорне волосся з короткою стрижкою каре, круглі сонцезахисні окуляри. Також в руках Астаф'єва тримає вазон з алое – відсилання до домашнього фікусу, за яким доглядав Леон-кілер.

Також нагадаємо, як Даша Астаф'єва надихнула мережу живим виконанням чуттєвої пісні.

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