"Красивая и сексуальная": горячие фото Даши Астафьевой вызвали фурор в сети

Фото: Даша Астафьева (facebook.com_da.astaffieva)

Звезда поделилась новыми откровенными фото

Популярная украинская певица Даша Астафьева порадовала фанатов новыми фото. Откровенные снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Сложный выбор: спасти мир или ответить всем жабам на комментарии", - сказала она.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Более того, один из снимков Астафьева подписала как "новая жизнь".

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Примечательно, что всего за несколько часов снимки уже успели покорить фанатов певицы.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Даша, какая вы роскошная женщина. Восхищаюсь и любуюсь", - сказала пользователь Катя Григорьева.

"Нереальная. Огонь", - подчеркнула юзер Катерина Кононенко.

"Даша, без обид. Вы с Моникой Белуччи очень похожи между собой. Обе естественно красивые и сексуальные", - уверена Ольга Власенко.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Кстати, украинская певица Даша Астафьева рассказала подробности о своем уходе из группы NikitA. Астафьева ушла из группы в сентябре 2017 года. В коллективе она пела 10 лет, но формат сотрудничества перестал ее устраивать.

Ранее Астафьева в образе героини фильма "Леон" похвасталась идеальной фигурой.

В образе Астафьевой легко "читаются" характерные черты культовой героини "Леона" – черные волосы с короткой стрижкой каре, круглые солнцезащитные очки. Также в руках Астафьева держит вазон с алое – отсылка к домашнему фикусу, за которым ухаживал Леон-киллер.

Также напомним, как Даша Астафьева воодушевила сеть живым исполнением чувственной песни.

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