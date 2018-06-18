Леся Нікітюк потрапила в лікарню (фото)

Ведучій довелося звернутися за допомогою до лікарів

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила в лікарню. Причиною були якісь проблеми зі зв'язками. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram-Stories.

На відео медпрацівник подготавливала інструменти. Н столі стояли ампули і спирт.

"Ви мене вилікуєте?" – запитала екс-ведуча тревел-шоу "Орел і решка".

"Звичайно, Леся", - сказала медик.

За словами Нікітюк, у неї були проблеми зі зв'язками.

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Відео було опубліковано в неділю, 17 червня. У понеділок Нікітюк вирушила на зйомки шоу вже з "нормальними зв'язками", за її словами.

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Нікітюк є партнером Сергія Притули по шоу "Хто зверху?".

До речі, українська телеведуча зіпсувала відпочинок росіянам.

Раніше тандем Лесі Нікітюк і Анни Сєдокової захопив мережу.

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