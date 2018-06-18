Леся Нікітюк потрапила в лікарню (фото)

Ведучій довелося звернутися за допомогою до лікарів
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила в лікарню. Причиною були якісь проблеми зі зв'язками. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram-Stories.
На відео медпрацівник подготавливала інструменти. Н столі стояли ампули і спирт.
"Ви мене вилікуєте?" – запитала екс-ведуча тревел-шоу "Орел і решка".
"Звичайно, Леся", - сказала медик.
За словами Нікітюк, у неї були проблеми зі зв'язками.
Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)
Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)
Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)
Відео було опубліковано в неділю, 17 червня. У понеділок Нікітюк вирушила на зйомки шоу вже з "нормальними зв'язками", за її словами.
Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)
Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Нікітюк є партнером Сергія Притули по шоу "Хто зверху?".
До речі, українська телеведуча зіпсувала відпочинок росіянам.
Раніше тандем Лесі Нікітюк і Анни Сєдокової захопив мережу.
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