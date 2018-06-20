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"Люблю вас сильніше за життя": Монатік поділився з шанувальниками зворушливим знімком дітей

STYLERЗірки        20.06.2018 - 19:01
Фото: (facebook.com/MONATIK.Official)
Фото: (facebook.com/MONATIK.Official)

Співак привітав усіх таті батьків

Відомий український співак і шоумен Дмитро Монатік показав підписникам зворушливе фото власних синів. Відповідний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Я люблю вас сильніше за життя і дякую їй за те, що подарувала мені вас. Я дивлюся на все вашими очима, відчуваю вашою душею. Вітаю всіх пап і батьків", - сказав він.

Фото: скріншот поста (instagram.com/monatik_official)

Слід уточнити, що на самому знімку дітей можна помітити на якійсь виставці, а сам пост був присвячений міжнародному дню батьків, який в усьому світі відзначали 17 червня.

У той же час користувачі мережі були в захваті від "маленьких мохнатиков".

"Господи. Це так зворушливо. Маленькі мохнатики", - сказала користувач Олена Городецька.

До речі, несподіване перевтілення відомих українських виконавців Дмитра Монатіка і Потапа викликало бурхливу реакцію в мережі.

"Третій тизер фільму "Скажене весілля", - сказав він.

Слід уточнити, що на самих кадрах видно Потапа і Монатіка в рясах священиків і з кадилом. Через кілька секунд після уявного подиву, вони починають несамовито танцювати.

У той же час користувачі мережі уточнили, що співакам йде новий наряд, і що сам фільм, судячи з усього, буде дуже смішним.

Як повідомлялося раніше, популярний український співак і продюсер Олексій Потапенко (Потап) здивував шанувальників несподіваним перетворенням. Слід уточнити, що на них співака можна дізнатися з працею: завдяки зусиллям гримерів, Потап переодягнувся в батюшку. На ньому видно відповідну рясу, хрестик, бороду і капелюх. Схожа ситуація спостерігається і з співаком Монатіком, однак його борода була справжньою.

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Теги: Дмитрий Монатик, діти
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