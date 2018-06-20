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"Люблю вас больше жизни": Монатик поделился с поклонниками трогательным снимком детей

STYLERЗвёзды        20.06.2018 - 19:01
Фото: (facebook.com/MONATIK.Official)
Фото: (facebook.com/MONATIK.Official)

Певец поздравил всех пап и отцов

Известный украинский певец и шоумен Дмитрий Монатик показал подписчикам трогательное фото собственных сыновей. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Я люблю вас больше жизни и благодарю ее за то, что подарила мне вас. Я смотрю на все вашими глазами, чувствую вашей душой. Поздравляю всех пап и отцов", - сказал он.

Фото: скриншот поста (instagram.com/monatik_official)

Следует уточнить, что на самом снимке детей можно заметить на какой-то выставке, а сам пост был посвящен международному дню отцов, который во всем мире отмечали 17 июня.

В то же время пользователи сети были в восторге от "маленьких мохнатиков".

"Господи. Это так трогательно. Маленькие мохнатики", - сказала пользователь Елена Городецкая.

Кстати, неожиданное перевоплощение известных украинских исполнителей Дмитрия Монатика и Потапа вызвало бурную реакцию в сети.

"Третий тизер фильма "Скажене весілля", - сказал он.                                            

Следует уточнить, что на самих кадрах видно Потапа и Монатика в рясах священников и с кадылом. Спустя несколько секунд после мнимого удивления, они начинают неистово танцевать.

В то же время пользователи сети уточнили, что певцам идет новый наряд, и что сам фильм, судя по всему, будет весьма смешным.

Как сообщалось ранее, популярный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) удивил поклонников неожиданным преображением. Следует уточнить, что на них певца можно узнать с трудом: благодаря усилиям гримеров, Потап превратился в батюшку. На нем видно соответствующую рясу, крестик, бороду и шляпу. Похожая ситуация наблюдается и с певцом Монатиком, однако его борода была настоящей.

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Теги: Дмитрий Монатик, дети
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