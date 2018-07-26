"Мамі приємно": Осадча поділилася важливим досягненням свого молодшого сина

Катя Осадча з сином (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча запевняє, що такі дії сина швидше несвідомі, але їй приємно в будь-якому випадку

Світська телеведуча Катя Осадча повідомила своїм instagram-підписникам про дуже важливе досягнення свого сина. Так, за словами популярної української телеведучої, її молодший син Іван, якому в липні виповнився 1 рік і 5 місяців вперше вимовив ім'я своєї зіркової мами – Катя.

При цьому наголошується, що на даний момент Осадча та її чоловік Юрій Горбунов разом зі своїм сином відпочивають на морі. Правда, пара не зізнається, де саме.

"А де походять ваші курортні вечори? Іван сьгодні вперше сказав Катя. Звичайно, це поки несвідомо і і це зручне поєднання звуків, але мамі дуже приємно", - повідомила Осадча, опублікувавши деже спокійне фото в ігровій кімнаті.

Катя Осадча повідомила, що її син вперше вимовив ім'я своєї мами (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники телеведучої поспішили привітати її з настільки важливим досягненням синочка, побажавши йому здоров'я і нових звершень.

"Так, для мам - це як золото для шукача", - зазначає tanyaoksin.

"Добре, перші слова", - захоплюється liudmilazakharchenko.

"А я думаю, що вже свідомо", - посміхається marianna_zaets.

"Це так мило", - пише orysya_lav.

Скріншот коментарів instagram.com/kosadcha

Відзначимо, що спільний син у Каті Осадчої та Юрія Горбунова народився 18 лютого 2017. При цьому телеведуча на той момент вже виховувала сина Іллю від першого шлюбу з бізнесменом. Перший син Осадчої народився у вересні 2002 року.

Катя Осадча на відпочинку (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше STYLER ділився порадами від Каті Осадчої, яка розповіла, що не дозволяє собі робити під час відпочинку. Цікаво, але один з пунктів особистих "табу" телеведучої досить незвичний, адже Осадча намагається не загоряти навіть тоді, коли перебуває на море.

А нещодавно незмінна ведуча програми "Світське життя" поділилася зі своїми фанатами дуже кумедним і одночасно зворушливим фото з пляжу. При цьому Осадчій довелося "перевтілитися" в "єдинорога". А все заради синочка.

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