"Маме приятно": Осадчая поделилась важным достижением своего младшего сына

Катя Осадчая с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая уверяет, что такие действия сына скорее бессознательны, но ей приятно в любом случае

Светская телеведущая Катя Осадчая сообщила своим instagram-подписчикам об очень важном достижении своего сына. Так, по словам популярной украинской ведущей, ее младший сынок Иван, которому в июле исполнился 1 год и 5 месяцев впервые произнес имя своей звездной мамы – Катя.

При этом отмечается, что на данный момент Осадчая и ее муж Юрий Горбунов вместе со своим сыном отдыхают на море. Правда, пара не признается, где именно.

"А где происходят ваши курортные вечера? Иван сегодня впервые сказал Катя. Конечно, это пока не сознательно и это удобное сочетание звуков, но маме очень приятно", - сообщила Осадчая, опубликовав умиротворенное фото в игровой комнате.

Катя Осадчая сообщила, что ее сын впервые произнес имя своей мамы (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики телеведущей поспешили поздравить ее со столь важным достижением сыночка, пожелав ему также здоровья и новых свершений.

"Да, для мам - это как золото для искателя", - отмечает tanyaoksin.

"Здорово, первые слова", - восхищается liudmilazakharchenko.

"А я думаю, что уже сознательно", - улыбается marianna_zaets.

"Это так мило", - пишет orysya_lav.

Скриншот комментариев instagram.com/kosadcha

Отметим, что общий сын у Кати Осадчей и Юрия Горбунова родился 18 февраля 2017. При этом телеведущая на тот момент уже воспитывала сына Илью от первого брака с бизнесменом. Первый сын Осадчей родился в сентябре 2002 года.

Катя Осадчая на отдыхе (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее STYLER делился советами от Кати Осадчей, которая рассказала, что не позволяет себе делать во время отдыха. Интересно, но один их пунктов личных "табу" телеведущей достаточно непривычен, ведь Осадчая старается не загорать даже тогда, когда находится на море.

А недавно неизменная ведущая программы "Світське життя" поделилась со своими фанатами очень забавным и одновременно трогательным фото с пляжа. При этом Осадчей пришлось "перевоплотиться" в "единорога". А все ради сыночка.

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