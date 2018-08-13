"Мене затвердили": Тіна Кароль розповіла про свою "величезну" мрію

Фото: Тіна Кароль (Прес-служба телеканалу "Україна")

Співачка повідомила, що хвилюється перед прем'єрою

Відома українська співачка Тіна Кароль повідомила, що її затвердили на роль у кіно. Про це вона розповіла за лаштунками шоу "З днем Народження, Україно!" на телеканалі "Україна".

Артистка зізнається, що спробувати себе в кіно – це було її великою мрією.

Поп-діва Тіна Кароль зробила приголомшливу співочу кар'єру. Однак, виявляється, є у неї дуже сокровенна мрія – спробувати себе в кіно. Нещодавно артистка вже зробила перший крок до неї – знялася в короткометражній стрічці "Колишні".

"Я мрію про велике кіно. Кажу "величезне", тому що для мене це дуже велика мрія. І мені відкрили шлях до неї - запросили на проби до фільму "Колишні". Там я була актрисою, а не Тіною Кароль, просто дівчиною, яка мріє зіграти в кіно. Я дійсно пройшла кастинг і після нього мене затвердили на роль. Неймовірно вдячна за цю можливість", – розповіла Тіна Кароль.

Втім, за словами Тіни, вона дуже переживає за майбутню прем'єру.

"Колишні" – це якась психологічна драма, навіть трохи дивна. Але мені здається, що вийде класно. Там у мене невеликий епізод, і я спробувала зробити все, що було в моїх силах. Подивимося! Дуже боюся прем'єри", – зізналася Тіна Кароль в ексклюзивному інтерв'ю каналу "Україна".

Нагадаємо, у святковому шоу "З Днем народження, Україно!" Тіна Кароль виконає свій хіт "Україна – це ти", а також попурі відомих українських пісень.

Як повідомлялося раніше, у грандіозному шоу "З Днем народження, Україно!" взяли участь популярні українські артисти – Тіна Кароль, Олег Вінник, THE HARDKISS, Оля Полякова, MONATIK, Макс Барських, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергій Бабкін, групи "НеАнгели" та "ТІК", TARABAROVA, Ніна Матвієнко, "Антитіла", Freedom-jazz, KADNAY.

Режисером стала Олена Коляденко, а ведучими – зірки каналу "Україна" Лілія Ребрик, Олександр Скічко, Олексій Суханов та Альона Вінницька.

Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня у рамках святкового ефіру до Дня Незалежності України.

До речі, ми писали про те, що Тіна Кароль планує встановити всеукраїнський рекорд.

А також повідомляли про те, що Тіна Кароль розповіла про особисту кризу.

Відео: РБК-Україна