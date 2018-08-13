"Меня утвердили": Тина Кароль рассказала о своей "огромной" мечте

Фото: Тина Кароль (Пресс-служба телеканала "Украина")

Певица сообщила, что волнуется перед премьерой

Известная украинская певица Тина Кароль сообщила, что ее утвердили на роль в кино. Об этом она рассказала за кулисами шоу "З днем Народження, Україно!" на телеканале "Украина".

Артистка признается, что попробовать себя в кино – это было ее большой мечтой.

Поп-дива Тина Кароль сделала потрясающую певческую карьеру. Однако, оказывается, есть у нее очень сокровенная мечта – попробовать себя в кино. Недавно артистка уже сделала первый шаг к ней – снялась в короткометражной ленте "Бывшие".

"Я мечтаю об огромном кино. Говорю "огромное", потому что для меня это очень большая мечта. И мне открыли путь к ней – пригласили на пробы к фильму "Бывшие". Там я была именно актрисой, а не Тиной Кароль, просто девушкой, которая мечтает сыграть в кино. Я действительно прошла кастинг и после него меня утвердили на роль. Невероятно благодарна за эту возможность", – рассказала Тина Кароль.

Впрочем, по словам Тины, она очень переживает из-за предстоящей премьеры.

"Бывшие" – это некая психологическая драма, даже немного странная. Но мне кажется, что получится классно. Там у меня небольшой эпизод, и я попыталась сделать все, что было в моих силах. Посмотрим! Очень боюсь премьеры", – призналась Тина Кароль в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" Тина Кароль исполнит свой хит "Україна – це ти", а также попурри известных украинских песен.

Как сообщалось ранее, в грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!" приняли участие самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, THE HARDKISS, Оля Полякова, MONATIK, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы "НеАнгелы" и "ТІК", TARABAROVA, Нина Матвиенко, "Антитіла", Freedom-jazz, KADNAY.

Режиссером стала Елена Коляденко, а ведущими – звезды канала "Украина" Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов и Алена Винницкая.

Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира ко Дню Независимости Украины.

Кстати, мы писали о том, что Тина Кароль собирается установить всеукраинский рекорд.

А также сообщали о том, что Тина Кароль рассказала о личном кризисе.

Видео: РБК-Украина