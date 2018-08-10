"Полный ступор": Тина Кароль рассказала о личном кризисе

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тина рассказала, как перестала петь и заниматься музыкой

Популярная украинская певица Тина Кароль рассказала, как в студенческие года пережила кризис и смогла найти цель в жизни. Об этом она написала на своей странице в Instagram, опубликовав фото своей юности.

Фото: Тина Кароль в юности (instagram.com/tinakarol_fantina)

Певица вспомнила, что в студенческие годы у нее наступил кризис. Она перестала петь и заниматься музыкой. Тина говорит, что в этот период не могла даже продолжать учиться, ведь у нее был полный ступор.

"В моей жизни, в студенческие годы, был кризис... Я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться... Полный ступор. Причина? Все просто... Я не знала зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и к успеху. Прислушайся к себе! И помните эти слова? Услышь себя, познай себя — ты вселенная!" – написала Кароль.

Скриншот поста (instagram.com/tinakarol_fantina)

Пользователи соцсети в комментариях написали, что такой период бывает почти в каждого человека, а также отметила, что Тина с годами становится еще красивее, чем раньше.

"Приходит время и жизненные ценности пересматриваются, опираясь на обстоятельства или на события в которых играешь ключевые роли, я так думаю", "Как эти слова сейчас мне знакомы до боли. Работала 20 лет в одном направлении, а сейчас не вижу смысла, для чего, зачем? Как хочется найти свое предназначение", - написали в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)

Ранее, Тина Кароль рассказала о создании своего самого нашумевшего хита. Она сообщила, что песня "Україна – це ти" была написана в небольшой студии в ее загородном доме.

Также она откровенно рассказала о месте женщины в современном обществе.

А недавно Кароль в элегантном наряде покорила фанатов.

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