"Повний ступор": Тіна Кароль розповіла про особисту кризу

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тіна розповіла, як перестала співати і займатися музикою

Популярна українська співачка Тіна Кароль розповіла, як у студентські роки пережила кризу і змогла знайти мету в житті. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото своєї юності.

Фото: Тіна Кароль в юності (instagram.com/tinakarol_fantina)

Співачка згадала, що в студентські роки у неї настала криза. Вона перестала співати і займатися музикою. Тіна каже, що в цей період не могла навіть продовжувати вчитися, адже у неї був повний ступор.

"У моєму житті, в студентські роки, була криза... Я перестала співати і займатися музикою. Я не могла продовжувати вчитися... Повний ступор. Причина? Все просто... Я не знала навіщо і для чого. Ніби банально, але саме відповіді на ці питання ведуть вас до мети та успіху. Прислухайся до себе! І пам'ятайте ці слова? Почуй себе, пізнай себе — ти всесвіт!" – написала Кароль.

Скріншот поста (instagram.com/tinakarol_fantina)

Користувачі соцмережі в коментарях написали, що такий період буває майже у кожної людини, а також зазначила, що Тіна з роками стає ще красивішою, ніж раніше.

"Приходить час і життєві цінності переглядаються, спираючись на обставини чи на події в яких граєш ключові ролі, я так думаю", "Як ці слова зараз мені знайомі до болю. Працювала 20 років в одному напрямку, а зараз не бачу сенсу, для чого, навіщо? Як хочеться знайти своє призначення", - написали в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

Раніше, Тіна Кароль розповіла про створення свого нашумілого хіта. Вона повідомила, що пісня "Україна – це ти" була написана в невеликій студії в її заміському будинку.

Також вона відверто розповіла про місце жінки в сучасному суспільстві.

А нещодавно Кароль в елегантному вбранні підкорила фанатів.

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