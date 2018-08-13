Майже мільйон лайків: Сальма Хайек розбурхала шанувальників відвертими знімками

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Зірка показала свій пляжний відпочинок

Відома голлівудська зірка мексиканського походження Сальма Хайєк розбурхала фанатів своїми відвертими фотографіями в бікіні. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Голлівудська актриса, якій у вересні виповниться 52 роки, порадувала шанувальників відвертими фотографіями в бікіні. Кінозірка показала свою ідеальну фігуру, одягнену в шикарний темно-синій купальник.

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Фотографії, які опублікувала кінозірка, набрали рекордну кількість переглядів і лайків, а фанати в коментарях назвали Сальму секс-бомбою і дивувалися, як можна так шикарно виглядати в 51 рік.

"Секс-бомба", "Ось це постать цієї жінки, а не цих худих кістлявих дівчат на ТБ", "Ось це тіло, як вона це робить?", - написали фанати.

Крім того, гаряча мексиканська красуня опублікувала знімок, на якому позує без макіяжу, а також без фільтрів.

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Сальма Хайєк – популярна голлівудська актриса, яка відома глядачам за такими фільмами, як "Фріда", "Бандитки", "Від заходу до світанку", "Дикий, дикий Захід", "Одного разу в Мексиці" та іншими.

Її найближча подруга – актриса Пенелопа Крус.

Одружена з власником багатьох відомих будинків мод Франсуа-Анрі Піно. Від цього шлюбу у Сальми є дочка Валентина Палома Піно, яка народилася в 2007 році.

До речі, раніше своїми відвертими фотографіями вразила шанувальників Ольга Сумська.

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Відео: РБК-Україна