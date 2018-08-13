Почти миллион лайков: Сальма Хайек взбудоражила поклонников откровенными снимками

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Звезда показала свой пляжный отдых

Известная голливудская звезда мексиканского происхождения Сальма Хайек взбудоражила фанатов своими откровенными фотографиями в бикини. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Голливудская актриса, которой в сентябре исполнится 52 года, порадовала поклонников откровенными фотографиями в бикини. Кинозвезда показала свою идеальную фигуру, облаченную в шикарный темно-синий купальник.

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Фотографии, которые опубликовала кинозвезда, набрали рекордное количество просмотров и лайков, а фанаты в комментариях назвали Сальму секс-бомбой и удивлялись, как можно так шикарно выглядеть в 51 год.

"Секс-бомба", "Вот это фигура настоящей женщины, а не этих худых костлявых девушек на ТВ", "Вот это тело, как она это делает?", - написали фанаты.

Кроме того, горячая мексиканская красотка опубликовала снимок, на котором позирует без макияжа, а также без фильтров.

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Сальма Хайек – популярная голливудская актриса, которая известна зрителям по таким фильмам, как "Фрида", "Бандитки", "От заката до рассвета", "Дикий, дикий Запад", "Однажды в Мексике" и многими другими.

Ее самая близкая подруга – актриса Пенелопа Крус.

Замужем за владельцем многих известных домов мод Франсуа-Анри Пино. От этого брака у Сальмы есть дочь Валентина Палома Пино, которая родилась в 2007 году.

Кстати, ранее своими откровенными фотографиями поразила поклонников Ольга Сумская.

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Видео: РБК-Украина