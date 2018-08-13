"Какая шикарная женщина": Настя Каменских восхитила фанов соблазнительными фото в купальнике

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась новыми снимками с Италии

Известная украинская певица Настя Каменских восхитила поклонников новыми фото, которые она опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда сейчас находится на отдыхе в Италии. Недавно она побывала в популярном туристическом месте – на побережье Сорренто, где она успела сделать откровенные снимки в купальнике.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

На отдыхе артистка находится вместе с женой популярного певца Алексеем Завгородним, более известным под псевдонимом Позитив, Анной Андрийчук-Завгородней.

Поклонники в восторге от Насти. Они уже успели засыпать певицу многочисленными комплиментами по поводу ее красоты.

"Какая шикарная женщина", "Откровенно, но красиво", "Прелестна!", "Ух ты...", "Красотка", "Прекрасна!", - отметили пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)

К слову, в instagram-stories певица также выложила некоторые фоторафии:

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Ранее Каменских покорила фанатов пикантным фото с отдыха.

Напомним, что ранее STYLER побеседовал с Настей Каменских.

В рамках эксклюзивного интервью певица рассказала о начале сольной карьере и отношении к этому Потапа, откровенно поделилась, что для нее значит патриотизм и почему каждый должен делать свой вклад в развитие страны, а также поделилась ближайшими творческими планами.

Кстати, Ирина Билык опубликовала фото с отдыха в компании экс-супруга Димы Коляденко и подруги Натальи Могилевской. Также певица запостила фото с младшим сыном.

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