"Яка шикарна жінка": Настя Каменських захопила фанів спокусливими фото в купальнику

Співачка поділилася новими знімками з Італії
Відома українська співачка Настя Каменських захопила шанувальників новими фото, які вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
Зірка зараз перебуває на відпочинку в Італії. Нещодавно вона побувала в популярному туристичному місці – на узбережжі Сорренто, де вона встигла зробити відверті знімки в купальнику.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
На відпочинку артистка перебуває разом з дружиною популярного співака Олексієм Завгороднім, більш відомим під псевдонімом Позитив, Ганною Андрійчук-Завгородньою.
Шанувальники в захваті від Насті. Вони вже встигли засипати співачку численними компліментами з приводу її краси.
"Яка шикарна жінка", "Відверто, але красиво", "Чарівна!", "Ух ти...", "Красуня", "Прекрасна!", - відзначили користувачі в коментарях.
Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)
До речі, в instagram-stories співачка також виклала деякі фотографії:
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Раніше Каменських підкорила фанатів пікантним фото з відпочинку.
Нагадаємо, що раніше STYLER поговорив з Настею Каменських.
В рамках ексклюзивного інтерв'ю співачка розповіла про початок сольної кар'єри і ставленні до цього Потапа, відверто поділилася, що для неї означає патріотизм і чому кожен повинен робити свій внесок у розвиток країни, а також поділилася найближчими творчими планами.
До речі, Ірина Білик опублікувала фото з відпочинку в компанії екс-чоловіка Діми Коляденка і подруги Наталії Могилевської. Також співачка запостила фото з молодшим сином.
Рекомендуємо до перегляду:
Відео: Що ви не знали про NК?