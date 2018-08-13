"Яка шикарна жінка": Настя Каменських захопила фанів спокусливими фото в купальнику

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася новими знімками з Італії

Відома українська співачка Настя Каменських захопила шанувальників новими фото, які вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Зірка зараз перебуває на відпочинку в Італії. Нещодавно вона побувала в популярному туристичному місці – на узбережжі Сорренто, де вона встигла зробити відверті знімки в купальнику.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

На відпочинку артистка перебуває разом з дружиною популярного співака Олексієм Завгороднім, більш відомим під псевдонімом Позитив, Ганною Андрійчук-Завгородньою.

Шанувальники в захваті від Насті. Вони вже встигли засипати співачку численними компліментами з приводу її краси.

"Яка шикарна жінка", "Відверто, але красиво", "Чарівна!", "Ух ти...", "Красуня", "Прекрасна!", - відзначили користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, в instagram-stories співачка також виклала деякі фотографії:

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Раніше Каменських підкорила фанатів пікантним фото з відпочинку.

Нагадаємо, що раніше STYLER поговорив з Настею Каменських.

В рамках ексклюзивного інтерв'ю співачка розповіла про початок сольної кар'єри і ставленні до цього Потапа, відверто поділилася, що для неї означає патріотизм і чому кожен повинен робити свій внесок у розвиток країни, а також поділилася найближчими творчими планами.

До речі, Ірина Білик опублікувала фото з відпочинку в компанії екс-чоловіка Діми Коляденка і подруги Наталії Могилевської. Також співачка запостила фото з молодшим сином.

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