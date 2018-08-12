"Стиль собачки": Каменских покорила фанатов пикантным фото с отдыха

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась весьма пикантными фото

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских поделилась с фанатами откровенным снимком с отдыха в Италии. Его она опубликована на своей странице в Instagram.

"MiaItalia", - подписан снимок.

Фото: Настя Каменских на отдыхе (instagram.com/kamenskux)

Примечательно, что исполнительница отдыхает на яхте посреди моря. Фанаты Каменских обратили внимание на необычную позу, в которой сфотографировалась девушка.

"Стиль собачки. Ахаха", - сказал пользователь Сергей Масюта.

"Настя, ты бомба-ракета. Нереально красивая .Обожаю тебя", - уточнила юзер Настя Белова.

"Похоже мужик сзади на лодке забыл, куда плыл", - подчеркнула пользователь Марина Киричай.

"С Потапом отдыхаешь? У него фотки с этого же кораблика", - сказала юзер Дарья Дидусенко.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Кстати, интересно, что до этого Каменских поделилась со своими подписчиками весьма откровенным фото — в простом летнем платье белого цвета.

К слову, Настя Каменских как-то рассказала, где ищет мотивацию для тренировок и честно ответила, позволяет ли себе слабости. Также певица поделилась любимым диетическим рецептом летнего салата.

Напомним, что ранее STYLER побеседовал с Настей Каменских.

В рамках эксклюзивного интервью певица рассказала о начале сольной карьере и отношении к этому Потапа, откровенно поделилась, что для нее значит патриотизм и почему каждый должен делать свой вклад в развитие страны, а также поделилась ближайшими творческими планами.

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