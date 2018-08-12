"Стиль собачки": Каменських підкорила фанатів пікантним фото з відпочинку

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася вельми пікантними фото

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася з фанатами відвертими знімком з відпочинку в Італії. Його вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"MiaItalia", - підписаний знімок.

Фото: Настя Каменських на відпочинку (instagram.com/kamenskux)

Примітно, що виконавиця відпочиває на яхті посеред моря. Фанати Каменських звернули увагу на незвичайну позу, в якій сфотографувалася дівчина.

"Стиль собачки. Ахаха", - сказав користувач Сергій Масюта.

"Настя, ти бомба-ракета. Нереально красива .Обожнюю тебе", - уточнила юзер Настя Бєлова.

"Схоже мужик ззаду на човні забув, куди плив", - підкреслила користувач Марина Киричай.

"З Потапом відпочиваєш? У нього фотки з цього ж кораблика", - сказала юзер Дар'я Дідусенко.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, цікаво, що до цього Каменських поділилася зі своїми підписниками вельми відвертим фото — в простій літній сукні білого кольору.

До речі, Настя Каменських якось розповіла, де шукає мотивацію для тренувань і чесно відповіла, дозволяє собі слабкості. Також співачка поділилася улюбленим дієтичним рецептом літнього салату.

Нагадаємо, що раніше STYLER поговорив з Настею Каменських.

В рамках ексклюзивного інтерв'ю співачка розповіла про початок сольної кар'єри і ставленні до цього Потапа, відверто поділилася, що для неї означає патріотизм і чому кожен повинен робити свій внесок у розвиток країни, а також поділилася найближчими творчими планами.

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