Міс Україна Всесвіт 2018: який титул отримала подруга чоловіка Ані Лорак

Яна Бєляєва увійшла в топ-9 учасниць конкурсу краси
Яна Бєляєва, яка була помічена в одному зі столичних клубів в компанії з Муратом Налчаджиоглу, чоловіком відомої української співачки Ані Лорак, брала участь у конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт 2018", церемонія фіналу якого пройшла вчора. На церемонії вона отримала титул.
Дівчина пройшла в топ-9 фіналісток конкурсу, який пройшов вчора в п'ятизірковому готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. На церемонії Яна отримала титул "Міс глядацьких симпатій".
Фото: учасниці конкурсу (прес-служба)
Зазначимо, що дівчина родом з Києва, їй 26 років.
До речі, переможницею конкурсу стала одеситка Карина Жосан, яка представить нашу країну на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2018".
Фото: Міс Україна Всесвіт (прес-служба)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "коханка" чоловіка Лорак розкрила правду про стосунки з Муратом.
Також повідомлялося, що Маша Єфросиніна розповіла як їй вдалося виграти конкурс краси з вагою 80 кг.
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