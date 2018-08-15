Міс Україна Всесвіт 2018: який титул отримала подруга чоловіка Ані Лорак

Фото: Яна Бєляєва (instagram.com/missukraine_universe)

Яна Бєляєва увійшла в топ-9 учасниць конкурсу краси

Яна Бєляєва, яка була помічена в одному зі столичних клубів в компанії з Муратом Налчаджиоглу, чоловіком відомої української співачки Ані Лорак, брала участь у конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт 2018", церемонія фіналу якого пройшла вчора. На церемонії вона отримала титул.

Дівчина пройшла в топ-9 фіналісток конкурсу, який пройшов вчора в п'ятизірковому готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. На церемонії Яна отримала титул "Міс глядацьких симпатій".

Фото: учасниці конкурсу (прес-служба)

Зазначимо, що дівчина родом з Києва, їй 26 років.

До речі, переможницею конкурсу стала одеситка Карина Жосан, яка представить нашу країну на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2018".

Фото: Міс Україна Всесвіт (прес-служба)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "коханка" чоловіка Лорак розкрила правду про стосунки з Муратом.

Також повідомлялося, що Маша Єфросиніна розповіла як їй вдалося виграти конкурс краси з вагою 80 кг.

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