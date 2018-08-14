"Я уже давно его знаю": "любовница" мужа Лорак раскрыла правду об отношениях с Муратом

Яна Беляева (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

Яна Беляева, которую называют любовницей мужа Ани Лорак, рассказала об отношениях с ним

Модель Яна Беляева, которой приписывают роман с мужем певицы Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу, клянется, что никогда не состояла в интимных отношениях с турецким бизнесменом. Об этом она сказала в интервью ТСН.

Напомним, что недавно в одном из клубов Киева Налчаджиоглу был замечен в компании незнакомки, которую он поглаживал по внутренней поверхности бедра. Все происходящее было зафиксировано на видео и впоследствии распространилось по сети.

Позже в СМИ появилась информация, что незнакомкой якобы является украинская модель Яна Беляева. Но девушка убеждает, что с Муратом знакома, но они только друзья.

"Я уже давно его знаю. Года три. У меня есть хороший друг, он также хороший друг Мурата. У нас с ним дружеские отношения. Видимся нечасто, в компании", - сообщила Яна.

Яна Беляева (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Также она заявил, что на видео из караоке-клуба, которое и стало причиной громкого скандала, на самом деле другая девушка.

"Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там не видно, там темно и ничего не видно", - подчеркнула Беляева.

Яна Беляева (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

Кроме того, Беляева намекнула, что недавно у нее начались отношения с молодым человеком, в которых она счастлива. Больше комментировать ситуацию модель не хочет.

Напомним, что недавно муж Ани Лорак впервые отреагировал на скандал с "изменой".

Видео: РБК-Украина