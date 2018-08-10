Муж Ани Лорак впервые отреагировал на скандал с изменой

STYLER Звёзды 10.08.2018 - 19:27
Фото: Ани Лорак с мужем и дочерью (instagram.com/muratnalca) Фото: Ани Лорак с мужем и дочерью (instagram.com/muratnalca)

Мурат Налчаджиоглу поделился странным сообщением в сети

Супруга известной украинской певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу обвиняют в многочисленных изменах. Недавно муж исполнительницы был замечен в компании модели Яны Беляевой, которую он поглаживал по внутренней поверхности бедра в одном из клубов Киева. Все происходящее было зафиксировано на видео и впоследствии распространилось по сети.

На странице турецкого бизнесмена в соцсети Instagram в Stories появилась странная запись.

"Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня", - написал супруг артистки.

Муж Ани Лорак впервые отреагировал на скандал с изменой

Скриншот (instagram.com/muratnalca)

Стоит отметить, что 39-летняя Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак) пока не комментирует сложившуюся ситуацию. Ее отец назвал всю информацию об изменах Мурата слухами, которые могут разрушить семью.

Муж Ани Лорак впервые отреагировал на скандал с изменой

Фото: Яна Беляева (instagram.com/belyaeva_inc)

Тем временем Яна Беляева прошла в финал конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" и 14 августа сразится с другими девушками за звание и корону.

Напомним, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в августе 2009 года. Супруги воспитывают семилетнюю дочь Софию, рожденную 9 июня 2011 года.

До знакомства с Муратом - с 1996-го по 2004 год – Каролина Куек жила в фактическом браке со своим продюсером Юрием Фалесой, который старше артистки на 17 лет.

Ранее появились подробности о подруге мужа Ани Лорак.

Кстати, подружка мужа Ани Лорак похвасталась подарками в сети.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)

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