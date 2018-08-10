Муж Ани Лорак впервые отреагировал на скандал с изменой

Фото: Ани Лорак с мужем и дочерью (instagram.com/muratnalca)

Мурат Налчаджиоглу поделился странным сообщением в сети

Супруга известной украинской певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу обвиняют в многочисленных изменах. Недавно муж исполнительницы был замечен в компании модели Яны Беляевой, которую он поглаживал по внутренней поверхности бедра в одном из клубов Киева. Все происходящее было зафиксировано на видео и впоследствии распространилось по сети.

На странице турецкого бизнесмена в соцсети Instagram в Stories появилась странная запись.

"Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня", - написал супруг артистки.

Скриншот (instagram.com/muratnalca)

Стоит отметить, что 39-летняя Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак) пока не комментирует сложившуюся ситуацию. Ее отец назвал всю информацию об изменах Мурата слухами, которые могут разрушить семью.

Фото: Яна Беляева (instagram.com/belyaeva_inc)

Тем временем Яна Беляева прошла в финал конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" и 14 августа сразится с другими девушками за звание и корону.

Напомним, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в августе 2009 года. Супруги воспитывают семилетнюю дочь Софию, рожденную 9 июня 2011 года.

До знакомства с Муратом - с 1996-го по 2004 год – Каролина Куек жила в фактическом браке со своим продюсером Юрием Фалесой, который старше артистки на 17 лет.

Ранее появились подробности о подруге мужа Ани Лорак.

Кстати, подружка мужа Ани Лорак похвасталась подарками в сети.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)