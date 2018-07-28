"Психанула": Маша Ефросинина рассказала, как ей удалось выиграть конкурс красоты с весом 80 кг

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosininа)

Украинская телеведущая вспомнила, как ее пригласили работать на телевидение

Недавно украинская телеведущая Мария Ефросинина рассказала мотивирующую историю о том, как она участвовала в конкурсе красоты, после чего впервые попала на экран телевизора в роли ведущей. Об этом сообщает "ТСН".

В разговоре с журналистами Мария Ефросинина рассказала, как ей удалось попасть на телевидение. Ее история началась с того, что после недолгих лет жизни в Киеве в возрасте 19 лет Маша решила покинуть столицу, вернувшись в родной город Керчь. Причиной тому стали неудачи и сложные жизненные обстоятельства.

"Не складывалось ни с романтическими отношениями, ни с друзьями, ни с чем", — рассказывает Ефросинина.

По возвращении в родной город она увидела афишу конкурса "Мисс-университет", в котором решила поучаствовать. Кстати, ведущая призналась, что это был первый конкурс, в котором она решилась принять участие.

"Я психанула и пошла участвовать с весом 80 килограммов. И успешно его выиграла", — отметила Ефросинина.

После успеха в конкурсе у Марии появились полезные знакомства и ее пригласили работать на телевидение.

"Я оказалась на телевидении, меня случайно по знакомству туда определили", — добавила звезда.

Ефросинина подчеркнула, что всегда нужно делать то, чего от себя меньше всего ожидаешь, что "откладываешь в долгий ящик", ведь это может кардинально изменить вашу жизнь.

Напомним, что недавно Мария Ефросинина удивила поклонников болезненным внешним видом. Ранее мы писали, что ведущая согласилась участвовать в "Танцях з зірками". К слову, недавно Ефросинина озвучила топ любимых фильмов.

Видео: (video.rbc.ua)