"Худее собственной дочери": Ефросинина "напугала" фанатов болезненным видом (фото)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая опубликовала новые снимки в сети

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина "напугала" поклонников новым снимком, на котором она выглядит чрезмерно худее. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Кто любит кофе по утрам, тот поступает мудро. Говорят, что вреден он. Мне это безразлично", - сказала она.

Фото: Похудевшая Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Следует уточнить, что на опубликованном снимке видно саму телеведущую, у которой чрезмерно худые ноги и руки. Именно на это обратили внимание поклонники шоувумен.

"Машунь, съешь что-то. Танцы-танцами, а про гемоглобин нужно думать", - сказал украинский телеведущий Сергей Притула.

"Анорексичка. Не стыдно быть такой худой?", - подчеркнула пользователь Лиза Ющенко.

"Вы худее собственной дочери", - уточнила юзер "Evil Devil".

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Кстати, популярная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина рассказала подписчикам, какие фильмы считает наилучшими, и которая готова пересматривать по несколько раз.

Как сообщалось ранее, известная украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила на вызов грузинского красавца Иракли Мацакария и согласилась участвовать в проекте "Танці з зірками". Так, она записала небольшое видео, в котором подтвердила свое участие в нашумевшем танцевальном проекте.

Также напомним, шоувумен Маша Ефросинина назвала пять вещей, которые считает недопустимыми во внешнем виде девушек.

Что вы не знали о Маше Ефросининой (video.rbc.ua)