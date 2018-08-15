Мисс Украина Вселенная 2018: названо имя победительницы

STYLER Звёзды 15.08.2018 - 09:15
Фото: Мисс Украина Вселенная (instagram.com/missukraine_universe) Фото: Мисс Украина Вселенная (instagram.com/missukraine_universe)

Победительницей конкурса стала прекрасная одесситка

Вчера, 14 августа, состоялась церемония конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018", которая традиционно проходит в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv. На официальной странице конкурса в Instagram появились новые фото и видео.

В финал Мисс Украина Вселенная всего прошло 9 участниц: Анастасия Кузевич, Валерия Рябченко, Карина Жосан, Наталия Болюх, Анна Дурицкая, Яна Беляева, Катерина Семеняченко, Галина Присташ и Ксения Клюйко. Победительницей конкурса стала Карина Жосан из Одессы, которая представит нашу страну на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018".

Мисс Украина Вселенная 2018: названо имя победительницыФото: Мисс Украина Вселенная (instagram.com/missukraine_universe)

К слову, в конкурсе участвовала и "любовница" супруга украинской певицы Ани Лорак – Яна Беляева, а также экс-участница последнего сезона проекта "Холостяк" Галина Присташ и Анна Дурицкая - свидетельница убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. 

Мисс Украина Вселенная 2018: названо имя победительницы

Мисс Украина Всселенная (instagram.com/missukraine_universe)

Также на церемонию пригласили певицу TAYANNA, певца и саунд-продюсера Артема Пивоварова, Rozhden, Полиграф ШарикOFF, DJ NANA, Ivan Navi и Constantine.

Видео: Мисс Украина Всселенная (instagram.com/missukraine_universe)

Кстати, Маша Ефросинина рассказала, как ей удалось выиграть конкурс красоты с весом 80 кг.

Ранее мы писали о том, что "любовница" мужа Лорак раскрыла правду об отношениях с Муратом.

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