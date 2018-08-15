Міс Україна Всесвіт 2018: названо ім'я переможниці

Фото: Міс Україна Всесвіт (instagram.com/missukraine_universe)

Переможницею конкурсу стала чарівна одеситка

Вчора, 14 серпня, відбулася церемонія конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018", яка традиційно проходить в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. На офіційній сторінці конкурсу в Instagram з'явилися нові фото і відео.

У фінал Міс Україна Всесвіт всього пройшло 9 учасниць: Анастасія Кузевич, Валерія Рябченко, Карина Жосан, Наталія Болюх, Анна Дурицька, Яна Бєляєва, Катерина Семеняченко, Галина Присташ і Ксенія Клюйко. Переможницею конкурсу стала Каріна Жосан з Одеси, яка представить нашу країну на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2018".

Фото: Міс Україна Всесвіт (instagram.com/missukraine_universe)

До речі, в конкурсі брала участь і "коханка" чоловіка української співачки Ані Лорак – Яна Бєляєва, а також екс-учасниця останнього сезону проекта "Холостяк" Галина Присташ та Ганна Дурицька - свідок вбивства російського опозиціонера Бориса Немцова.

Міс Україна Всселенная (instagram.com/missukraine_universe)

Також на церемонію запросили співачку TAYANNA, співака і саунд-продюсера Артема Пивоварова, Rozhden, Поліграф ШарикOFF, DJ NANA, Ivan Navi та Constantine.

Публікація від Міс Україна Всесвіт (@missukraine_universe) 14 Серп 2018 в 3:14 PDT

Відео: Міс Україна Всселенная (instagram.com/missukraine_universe)

До речі, Маша Єфросиніна ррозовіла як їй вдалося виграти конкурс краси з вагою 80 кг.

Раніше ми писали про те, що "коханка" чоловіка Лорак розкрила правду про стосунки з Муратом.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про харизматичну ведучу?