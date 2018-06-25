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"Мені все одно, а вам?": Меланія Трамп вперше вийшла в світ після скандалу (відео)

STYLERЗірки        25.06.2018 - 19:14
Фото: Меланія Трамп (instagram.com/flotus)
Фото: Меланія Трамп (instagram.com/flotus)

Перша леді США з'явилася на публіці після інциденту з провокаційною курткою

Перша леді США Меланія Трамп вперше вийшла в світ після скандалу через неоднозначне вбрання, в якому відвідала центр утримання дітей. Дружина американського президента виступила перед студентами на конференції організації Students Against Destructive Decisions.

Цього разу для заходу перша леді США обрала класичний діловий образ - чорну спідницю-"олівець" з поясом і білу сорочку.

 

Фото: Меланія Трамп (instagram.com/flotus)

"Ставтеся до суспільства, як до своєї сім'ї. Доброта, співчуття і позитивність - дуже важливі складові в житті", - сказала Меланія студентам.

Відео: Меланія Трамп на конференції Students Against Destructive Decisions (YouTube / LIVE SATELLITE NEWS)

Нагадаємо, Меланія Трамп розлютила мережу неоднозначним вбранням.

Перша леді США приїхала з візитом в центр утримання дітей в Техасі в зеленому плащі Zara з написом "Мені дійсно все одно. А вам?".

Фото: Куртка (twitter com NouphaG)

Як тільки про це стало відомо, в пресі почали припускати, що першій леді все одно на проблеми мігрантів та зокрема на дітей.

До речі, Трамп пояснив провокаційне вбрання дружини

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Теги: Меланія Трамп
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