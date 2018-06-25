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"Мне все равно, а вам?": Мелания Трамп впервые вышла в свет после скандала (видео)

STYLERЗвёзды        25.06.2018 - 19:14
Фото: Мелания Трамп (instagram.com/flotus)
Фото: Мелания Трамп (instagram.com/flotus)

Первая леди США появилась на публике после инцидента с провокационной курткой

Первая леди США Мелания Трамп впервые вышла в свет после скандала из-за неоднозначного наряда, в котором посетила центр содержания детей. Супруга американского президента выступила перед студентами на конференции организации Students Against Destructive Decisions.

В этот раз для мероприятия первая леди США выбрала классический деловой образ – черную юбку-"карандаш" с поясом и белую рубашку.

 

Фото: Мелания Трамп (instagram.com/flotus)

"Относитесь к обществу, как к своей семье. Доброта, сострадание и позитивность - очень важные составляющие в жизни", - сказала Мелания студентам.

Видео: Мелания Трамп на конференции Students Against Destructive Decisions (YouTube/LIVE SATELLITE NEWS)

Напомним, Мелания Трамп разозлила сеть неоднозначным нарядом.

Первая леди США приехала с визитом в центр содержания детей в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью "Мне действительно все равно. А вам?". 

Фото: Куртка (twitter com NouphaG)

Как только об этом стало известно, в прессе начали предполагать, что первой леди все равно на проблемы мигрантов и в частности на детей.

Кстати, Трамп объяснил провокационный наряд супруги.

Всемирный день беженцев. Его значение (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Мелания Трамп
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