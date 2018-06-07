"Міг ляпнути для піару": скандальний Лоза висловився про заяву Єфремова з приводу України і Кримського моста

Виконавець вважає, що думка Єфремова є "несуттєвою"

Одіозний російський співак Юрій Лоза прокоментував заяву свого співвітчизника - актора Михайла Єфремова з приводу Кримського моста і України. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Ви будете сміятися, але мені вчора знову довелося відбиватися від журналістів, які хотіли дізнатися моя думка про репліці Михайла Єфремова, — як з'ясувалося, він в інтерв'ю популярному блогеру запропонував в якості компенсації за "віджатий" Крим подарувати Україні щойно побудований міст, і років десять безкоштовно постачати її газом", - написав Лоза.

"Я їм вкотре намагався пояснити, що думка сина талановитого актора, який старанно п'є, викладена у приватній бесіді, не повинна бути інформаційним приводом, тому що апріорі є несуттєвою", - зазначив він.

"Мало яку нісенітницю може наговорити людина, яка абсолютно не розбирається в історії, політиці, соціології, економіці і т. д. Знову ж Єфремов міг таке ляпнути для піару, по приколу, так просто не подумавши, як вже багато разів робив це раніше", - вважає Лоза.

"Зрозумійте, якщо хтось з відомим ступенем достовірності зіграв у виставі розумну людину, то це зовсім не означає, що він здатний народжувати мудрі думки, що знаходяться за межами вивченого тексту. І, як мені здається, назва цій професії — "лицедії" говорить сама за себе: етимологічно це — "обличчям діяти" або "робити обличчя", наявність мізків тут не обов'язково. Хоча вітається", - додав співак.

Скріншот поста (facebook.com/Юрий Лоза)

Раніше повідомлялося, що скандальний російський актор зробив гучну заяву про Крим.

До речі, Єфремову в Росії погрожують в'язницею за слова про Україну і Кримський міст.

Термінова новина за 6 червня (відео: РБК-Україна)