"Мог ляпнуть для пиара": скандальный Лоза высказался о заявлении Ефремова по поводу Украины и Крымского моста

Исполнитель считает, что мнение Ефремова "несущественно"

Одиозный российский певец Юрий Лоза прокомментировал заявление своего соотечественника - актера Михаила Ефремова по поводу Крымского моста и Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Вы будете смеяться, но мне вчера опять пришлось отбиваться от журналистов, которые хотели узнать мое мнение о реплике Михаила Ефремова, — как выяснилось, он в интервью популярному блогеру предложил в качестве компенсации за "отжатый" Крым подарить Украине только что построенный мост, и лет десять бесплатно снабжать ее газом", - написал Лоза.

"Я им в который раз пытался объяснить, что мнение усердно пьющего сына талантливого актера, изложенное в приватной беседе, не должно быть информационным поводом, потому что априори несущественно", - отметил он.

"Мало ли какую чушь может наболтать человек, абсолютно не разбирающийся в истории, политике, социологии, экономике и т. д. Опять же Ефремов мог такое ляпнуть для пиара, по приколу, да просто не подумав, как уже много раз делал это раньше", - считает Лоза.

"Поймите, если некто с известной степенью достоверности сыграл в спектакле умного человека, то это вовсе не означает, что он способен исторгать из себя мудрые мысли, находящиеся за пределами выученного текста. И, как мне кажется, название данной профессии — "лицедей" говорит само за себя: этимологически это — "лицом действовать" или "делать лицо", наличие мозгов тут не обязательно. Хотя приветствуется", - добавил певец.

Скриншот поста (facebook.com/Юрий Лоза)

Ранее сообщалось, что скандальный российский актер сделал громкое заявление о Крыме.

Кстати, Ефремову в России пригрозили тюрьмой за слова об Украине и Крымском мосте.

Срочная новость за 6 июня (видео: РБК-Украина)