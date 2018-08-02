"Мурашки від пісні та кліпу": The Hardkiss порадували фанів прем'єрою "Free Me"

STYLER Зірки 02.08.2018 - 12:37
The Hardkiss (instagram.com/val_hardkiss) The Hardkiss (instagram.com/val_hardkiss)

Популярна українська група презентувала нове відео

Група The Hardkiss порадувала шанувальників гучною прем'єрою нового кліпу на пісню "Free me". Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі колективу у четвер, 2 серпня.

Зазначимо, що режисером кліпу став Валерій Бебко - гітарист колективу і чоловік фронтвумен Юлії Саніної.

Відео: THE HARDKISS - Free Me (YouTube/THEHARDKISS)

Фани The Hardkiss з захопленням прийняли прем'єру нового відео.

"Мурашки від пісні і від кліпу! Як же я чекаю вже тур! І концерт у Палаці Спорту!" - написала в коментарях до відео користувач Julia Pavlyuk.

"Це дуже круто, щось нове і як завжди на висоті. Кліп, що просочений духом концертів, духом Hardkiss", - зазначив користувач під ніком Odissey. Pro.

"Просто неймовірно, реально сама крута пісня, вона легка і в той же час ні. Це прорив! Пишаюся вами", - поділилася Людмила Kompaniets.

&quot;Мурашки від пісні та кліпу&quot;: The Hardkiss порадували фанів прем'єрою &quot;Free Me&quot;

&quot;Мурашки від пісні та кліпу&quot;: The Hardkiss порадували фанів прем'єрою &quot;Free Me&quot;

Скріншоти коментарів

Free me (слова пісні англійською мовою)

Survivor in the ocean

Sails the board, his only hope

He has no clue, no notion

Where is some land and where ' s his home.

So he closed his eyes and saw his Motherland

He was praying to a God

Free me free

From my past

And my future disappears in my sins

What I see? are the tears I caused

Survivor in the ocean

Made a promise to himself

To live, to be devoted

And to find a saving shelf

So he closed his eyes and saw his Motherland

He was praying to a God

Free me free

From my past

And my future disappears in my sins

What I see? are the tears I caused

Free me free

I see what you mean

Me, me in the ocean of tears

Keep me out of trouble

Fix my broken mirror

Keep me out of dust

I won't be afraid anymore

Life is just a bubble

I am not a hero

Watch me swimming ashore

Wash my tears away

До речі, у жовтні The Hardkiss відправляються в тур по Україні під назвою "Залізна ластівка". Про це фронтвумен колективу Юлія Саніна написала на сторінці в Instagram. Також вона опублікувала графік виступів.

У Києві група дасть концерт 19 жовтня.

&quot;Мурашки від пісні та кліпу&quot;: The Hardkiss порадували фанів прем'єрою &quot;Free Me&quot;

Нагадаємо, солістка The Hardkiss розповіла про яскравий сімейний відпочинок. Юлія Саніна разом зі своїм чоловіком, гітаристом колективу Валерієм Бебко і сином Данилом влаштували собі невелику відпустку у Туреччині.

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Теги:  The Hardkiss,  Юлія Саніна