"Мурашки від пісні та кліпу": The Hardkiss порадували фанів прем'єрою "Free Me"

Популярна українська група презентувала нове відео
Група The Hardkiss порадувала шанувальників гучною прем'єрою нового кліпу на пісню "Free me". Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі колективу у четвер, 2 серпня.
Зазначимо, що режисером кліпу став Валерій Бебко - гітарист колективу і чоловік фронтвумен Юлії Саніної.
Відео: THE HARDKISS - Free Me (YouTube/THEHARDKISS)
Фани The Hardkiss з захопленням прийняли прем'єру нового відео.
"Мурашки від пісні і від кліпу! Як же я чекаю вже тур! І концерт у Палаці Спорту!" - написала в коментарях до відео користувач Julia Pavlyuk.
"Це дуже круто, щось нове і як завжди на висоті. Кліп, що просочений духом концертів, духом Hardkiss", - зазначив користувач під ніком Odissey. Pro.
"Просто неймовірно, реально сама крута пісня, вона легка і в той же час ні. Це прорив! Пишаюся вами", - поділилася Людмила Kompaniets.
Скріншоти коментарів
Survivor in the ocean
Sails the board, his only hope
He has no clue, no notion
Where is some land and where ' s his home.
So he closed his eyes and saw his Motherland
He was praying to a God
Free me free
From my past
And my future disappears in my sins
What I see? are the tears I caused
Survivor in the ocean
Made a promise to himself
To live, to be devoted
And to find a saving shelf
So he closed his eyes and saw his Motherland
He was praying to a God
Free me free
From my past
And my future disappears in my sins
What I see? are the tears I caused
Free me free
I see what you mean
Me, me in the ocean of tears
Keep me out of trouble
Fix my broken mirror
Keep me out of dust
I won't be afraid anymore
Life is just a bubble
I am not a hero
Watch me swimming ashore
Wash my tears away
До речі, у жовтні The Hardkiss відправляються в тур по Україні під назвою "Залізна ластівка". Про це фронтвумен колективу Юлія Саніна написала на сторінці в Instagram. Також вона опублікувала графік виступів.
У Києві група дасть концерт 19 жовтня.
Нагадаємо, солістка The Hardkiss розповіла про яскравий сімейний відпочинок. Юлія Саніна разом зі своїм чоловіком, гітаристом колективу Валерієм Бебко і сином Данилом влаштували собі невелику відпустку у Туреччині.
Відео: The Hardkiss: творчий шлях