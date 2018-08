"Мурашки від пісні та кліпу": The Hardkiss порадували фанів прем'єрою "Free Me"

The Hardkiss (instagram.com/val_hardkiss)

Популярна українська група презентувала нове відео

Група The Hardkiss порадувала шанувальників гучною прем'єрою нового кліпу на пісню "Free me". Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі колективу у четвер, 2 серпня.

Зазначимо, що режисером кліпу став Валерій Бебко - гітарист колективу і чоловік фронтвумен Юлії Саніної.

Фани The Hardkiss з захопленням прийняли прем'єру нового відео.

"Мурашки від пісні і від кліпу! Як же я чекаю вже тур! І концерт у Палаці Спорту!" - написала в коментарях до відео користувач Julia Pavlyuk.

"Це дуже круто, щось нове і як завжди на висоті. Кліп, що просочений духом концертів, духом Hardkiss", - зазначив користувач під ніком Odissey. Pro.

"Просто неймовірно, реально сама крута пісня, вона легка і в той же час ні. Це прорив! Пишаюся вами", - поділилася Людмила Kompaniets.

Free me (слова пісні англійською мовою)

Survivor in the ocean

Sails the board, his only hope

He has no clue, no notion

Where is some land and where ' s his home.

So he closed his eyes and saw his Motherland

He was praying to a God

Free me free

From my past

And my future disappears in my sins

What I see? are the tears I caused

Survivor in the ocean

Made a promise to himself

To live, to be devoted

And to find a saving shelf

So he closed his eyes and saw his Motherland

He was praying to a God

Free me free

From my past

And my future disappears in my sins

What I see? are the tears I caused

Free me free

I see what you mean

Me, me in the ocean of tears

Keep me out of trouble

Fix my broken mirror

Keep me out of dust

I won't be afraid anymore

Life is just a bubble

I am not a hero

Watch me swimming ashore

Wash my tears away

До речі, у жовтні The Hardkiss відправляються в тур по Україні під назвою "Залізна ластівка". Про це фронтвумен колективу Юлія Саніна написала на сторінці в Instagram. Також вона опублікувала графік виступів.

У Києві група дасть концерт 19 жовтня.

Нагадаємо, солістка The Hardkiss розповіла про яскравий сімейний відпочинок. Юлія Саніна разом зі своїм чоловіком, гітаристом колективу Валерієм Бебко і сином Данилом влаштували собі невелику відпустку у Туреччині.

