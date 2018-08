"Мурашки от песни и клипа": The Hardkiss порадовали фанов премьерой "Free Me"

The Hardkiss (instagram.com/val_hardkiss)

Популярная украинская группа презентовала новое видео

Группа The Hardkiss порадовала поклонников громкой премьерой нового клипа на песню "Free me". Видео опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива в четверг, 2 августа.

Отметим, что режиссером клипа стал Валерий Бебко - гитарист коллектива и супруг фронтвумен Юлии Саниной.

Видео: THE HARDKISS - Free Me (YouTube/THEHARDKISS)

Фаны The Hardkiss с восторгом приняли премьеру нового видео.

"Мурашки от песни и от клипа! Как же я жду уже тур! И концерт во Дворце Спорта!" - написала в комментариях к видео пользователь Julia Pavlyuk.

"Это очень круто, что-то новое и как всегда на высоте. Клип пропитаный духом концертов, духом Hardkiss", - отметил пользователь под ником Odissey. Pro.

"Просто невероятно, реально самая крутая песня, она легкая и в то же время нет. Это прорыв! Горжусь вами", - поделилась Lesya Kompaniets.

Скриншоты комментариев

Free me (слова песни на английском языке)

Survivor in the ocean

Sails the board, his only hope

He has no clue, no notion

Where is some land and where’s his home.

So he closed his eyes and saw his Motherland

He was praying to a God

Free me, free

From my past

And my future disappears in my sins

What I see? are the tears I caused

Survivor in the ocean

Made a promise to himself

To live, to be devoted

And to find a saving shelf

So he closed his eyes and saw his Motherland

He was praying to a God

Free me, free

From my past

And my future disappears in my sins

What I see? are the tears I caused

Free me, free

I see what you mean

Me, me in the ocean of tears

Keep me out of trouble

Fix my broken mirror

Keep me out of dust

I won’t be afraid anymore

Life is just a bubble

I am not a hero

Watch me swimming ashore

Wash my tears away

К слову, в октябре The Hardkiss отправляются в тур по Украине под названием "Залізна ластівка". Об этом фронтвумен коллектива Юлия Санина написала на странице в Instagram. Также она опубликовала график выступлений.

В Киеве группа даст концерт 19 октября.

Напомним, солистка The Hardkiss рассказала о ярком семейном отдыхе. Юлия Санина вместе со своим супругом, гитаристом коллектива Валерием Бебко и сыном Даниилом устроили себе небольшой отпуск в Турции.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: The Hardkiss: творческий путь