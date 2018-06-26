"Ми в політиці не беремо участі": "Звери" пояснили відмову від виступу на Atlas Weekend

"Звери" скасували виступ на українському фестивалі

Директор популярної російської рок-групи "Звери" Лєра Агапова пояснила скасування виступу на фестивалі Atlas Weekend, який пройде в Києві з 3 по 8 липня.

За її словами, скасування пов'язане з недотриманням приймаючою стороною звукового і світлового райдерів групи.

"Якщо вимоги не дотримуються, група не виїжджає і все", - цитує Агапову "РИА Новости".

При цьому вона зазначила, що політичного підтексту у відмові немає і зрив концерту не пов'язаний з війною, яку Росія розв'язала проти України.

"Ми в політиці взагалі ніяким чином не беремо участі. Ми п'ять років поспіль їздимо в Україну", - додала Лєра.

Нагадаємо, раніше в Instagram-акаунті групи "Звери" з'явилася інформація про те, що колектив не приїде в Київ на один з наймасштабніших фестивалів Східної Європи.

"На жаль група "Звери" не приїде на фестиваль Atlas Weekend. Скасовувати наш концерт було важко, але необхідно. Скасування пов'язане з непрофесійним підходом приймаючої сторони. Нам дуже шкода. Сподіваємось на швидку зустріч із вами", - йдеться в повідомленні.

Пост на сторінці групи "Звірі" (instagram.com/zveri_official)

В коментарях до посту музиканти зізналися, що вони "самі вже зібрали валізи, але ось так".

Зазначимо, що на офіційному сайті фестивалю, ні на сторінках Atlas Weekend у соціальних мережах інформації про скасування виступу "Звєрєй" немає.

Нагадаємо, популярний український співак Олег Винник стане хедлайнером Atlas Weekend. Секс-символ української естради виступить у перший день фестивалю.

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