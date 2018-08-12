"Почни хайпувати": Ані Лорак радять піти по стопах Бузової (відео)

Ілюстративне фото: Ані Лорак (anilorak.ua)

Співачку закликали "утерти ніс" чоловікові

Популярну українську співачку Ані Лорак, чоловіка якої зараз звинувачують у зраді, закликали піти по стопах Ольги Бузової і "почати хайпувати". Про це повідомив шоумен Рустам Солнцев, передає Starhit.ru на своїй сторінці Instagram.

"Ну що ти тепер, плакати будеш? Кажуть, зняла колечко. Так тварина він, раз зміг змінити такій лялечці. Слухай, також було колись у Бузової. Вона тоді почала хайпувати і вийшло те, що вийшло. Пішла дівка на рекорд. Так і ти", - сказав він.

Більш того, Солнцев закликав Лорак "щось придумати".

"За сценарієм Бузової, ти повинна зняти невеличке відео з найпрекраснішою і солодкою частиною твого тіла. Сама вибери, яка саме частина. І відправляй Кіркорову, Стасу Михайлову і Лазареву. Хоча, можна і по-старому - Нагієву. Якщо соромишся – відправ мені, а я йому точно передам. І будемо чекати. Може, щось хороше і вийде. Погане вже все сталося", - підкреслив він.

Допис, поширений Starhit.ru (@starhit.ru) 12 Сер 2018 р. о 12:53 PDT

Відео: Ані Лорак розповіли, що робити після "зради" чоловіка (instagram.com/starhit.ru)

Нагадаємо, чоловіка Ані Лорак зловили на зраді. У мережі з'явилося відео з Муратом і його коханки.

Турецький бізнесмен весь вечір не відривав рук і очей від брюнетки на ім'я Яна. На відео зафіксували, як Мурат ніжно обіймає дівчину, гладить внутрішню сторону її стегна і щось шепоче їй.

Раніше батько Ані Лорак прокоментував "пригоди" чоловіка зірки. Мирослав Куєк заявив, що нібито те, що Мурат Налчаджиоглу змінює його дочки – це чутки, які руйнують сім'ю.

Після сканадала зі зрадою чоловіка, Ані Лорак з дочкою відлетіли в Ізраїль.

Diva Ані Лорак (video.rbc.ua)