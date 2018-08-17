"Кароліна зможе все пробачити": колишній чоловік Ані Лорак сподівається, що вона помириться з Муратом

Причиною чоловік назвав дитину
Колишній чоловік української запроданки Ані Лорак Юрій Фальоса сподівається, що співачка "зможе все пробачити" чоловікові Мурату Налчаджіоглу. Про це повідомляє "Собеседник".
"Я не слідкую за їх з Муратом відносинами. Адже це їх особисте життя. Нехай вони як хочуть, так і живуть. Якщо їхній шлюб продовжує існувати, значить, їх все влаштовує. Я сподіваюся, що Кароліна зможе простити чоловікові, тому що у них є спільна дитина", - сказав він.
У той же час Фальоса уточнив, що готовий підтримати співачку, якщо їй буде важко.
"Якщо їй буде важко і вона потребуватиме моєї допомоги, ми звичайно ж, будемо спілкуватися. Але я думаю, що вона сама впорається з усім цим. Сподіваюся, у них з Муратом вистачить розуму, щоб розібратися в ситуації і зрозуміти, як далі жити. Тому все у них буде гаразд, повірте", - підкреслив він.
Нагадаємо, чоловіка Ані Лорак зловили на зраді. У мережі з'явилося відео з Муратом і його коханкою.
Турецький бізнесмен весь вечір не відривав рук і очей від брюнетки на ім'я Яна. На відео зафіксували, як Мурат ніжно обіймає дівчину, гладить внутрішню сторону її стегна і щось шепоче їй.
Раніше батько Ані Лорак прокоментував "пригоди" чоловіка зірки. Мирослав Куєк заявив, що нібито те, що Мурат Налчаджіоглу зраджує його дочці – це чутки, які руйнують сім'ю.
Після сканадалу зі зрадою чоловіка, Ані Лорак з дочкою відлетіли в Ізраїль.
Diva Ані Лорак (video.rbc.ua)