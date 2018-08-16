"Треба припиняти заохочувати цих стерв": продюсер "Ласкавого травня" грубо висловився про Ротару

Колаж РБК-Україна

Іван Разін заистерил з-за Лайми Вайкуле та Софії Ротару

Російський менеджер, співак і музичний продюсер, найбільш відомий по роботі з групою "Ласковый май", Андрій Разін грубо висловився про латвійську співачку Лайму Вайкуле і українку Софію Ротару.

У своєму Instagram-акаунті чоловік, який отримав в 2015 році звання "Заслужений артист Республіки Крим", назвав співачок "стервами".

Зазначимо, що істерика у Разіна почалася після того, як Вайкуле "відхрестилася" від виступів у аннексированном Криму і сказала, що не поїде туди "ні за який гонорар".

"Після випаду на адресу Росії від Лайми Вайкуле я звертаюся до керівників концертно-видовищних майданчиків і продюсерів: не організовувати їй гастролі в Росії! Треба припиняти заохочувати цих стерв, які нападають на Росію і їдуть до нас бабло заробляти. Тільки одна Софія Ротару, яка поливає Росію, не заплатила податків за десять років гастролей по Росії більше $2 000 000", - написав Разін.

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Нагадаємо, що Вайкуле заявила, що її шокувала реакція російських ЗМІ і артистів на її відмову від концертів на півострові. За її словами, вона навіть не уявляла, що російські артисти "такі звірі".

Раніше Styler писав про те, що мінімальна вартість виступів 71-річної Софії Ротару становить 50 тис. євро.

Відео: РБК-Україна