"Надо прекращать поощрять этих стерв": продюсер "Ласкового мая" грубо высказался о Ротару

Коллаж РБК-Украина

Иван Разин заистерил из-за Лаймы Вайкуле и Софии Ротару

Российский менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой "Ласковый май", Андрей Разин нелицеприятно высказался о латвийской певице Лайме Вайкуле и украинке Софии Ротару.

В своем Instagram-аккаунте мужчина, получивший в 2015 году звание "Заслуженный артист Республики Крым", назвал певиц "стервами".

Отметим, что истерика у Разина началась после того, как Вайкуле "открестилась" от выступлений в аннексированном Крыму и сказала, что не поедет туда "ни за какой гонорар".

"После выпада в адрес России от Лаймы Вайкуле я обращаюсь к руководителям концертно-зрелищных площадок и продюсерам: не организовывать ей гастроли в России! Надо прекращать поощрять этих стерв, которые нападают на Россию и едут к нам бабло зарабатывать. Только одна София Ротару, которая поливает Россию, не заплатила налогов за десять лет гастролей по России больше $2 000 000", - написал Разин.

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Напомним, что Вайкуле заявила, что ее шокировала реакция российских СМИ и артистов на ее отказ от концертов на полуострове. По ее словам, она даже не представляла, что российские артисты "такие звери".

Ранее Styler писал о том, что минимальная стоимость выступлений 71-летней Софии Ротару составляет 50 тыс. евро.

Видео: РБК-Украина