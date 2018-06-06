Надя Дорофєєва в образі спокусливої русалки захопила мережу

Шанувальники позитивно оцінили новий образ співачки і відеороботу "Время и Стекло"

Надя Дорофєєва – солістка поп-групи "Время и Стекло" – в черговий раз постала перед шанувальниками у незвичному образі. Так, на своїй Instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала фото у напівпрозорій сукні, волосся Наді пофарбоване в бузковий колір. Співачка позує на узбережжі.

При цьому слід зазначити, що в образі русалки Надя Дорофєєва з'явилася в новому кліпі "Время и Стекло" на пісню "Е,Бой".

"#EBOY - вже більше 5 млн переглядів на Youtube", - підписала знімок Дорофєєва.

Надя Дорофєєва в образі русалки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники української співачки прийшли в захват від такого яскравого перевтілення їх улюблениці. Також чимало відзначили, що і нова відеоробота гурту їм також подобається.

"Надю як ні пофарбуй (волосся) - все відмінно виглядає!" – пише kateryns.

"Дуже крута пісня", - зазначає queen_rito777.

"Русалонька у моря", - комментит vladspar.

"Волосся як у Богині, супер, тобі дуже личить", - пише semuka_x_sergo.

Скріншот коментарів instagram.com/nadyadorofeeva

Однак слід відзначити, що не всім фанатам Дорофєєвої та "Время и Стекло" сподобалася нова відеоробота групи.

"Мені не сподобалася пісня. Раніше було краще", - пише nature.2018.super.

"Мені не дуже сподобався кліп", - зізнається garifullinazinnat.

Скріншот коментарів instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що новий кліп "Е,Бой" група представила 31 травня. Знімальна група попередила, що всі трюки Дорофєєва і Завгородній (Позитив) виконували самостійно. Через що Позитив якось упав з мотоцикла і травмувався.

Время и Стекло - Е,Бой

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив). Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вже 2 повних роки перебуває у шлюбі з артистом Володимиром Дантесом. Незабаром річниця їхнього весілля — 3 роки. Нещодавно подружжя розповіло, як планують відзначати подію.

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