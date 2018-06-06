Надя Дорофеева в образе соблазнительной русалки восхитила сеть

Поклонники позитивно оценили новый образ певицы и видеоработу "Время и Стекло"

Надя Дорофеева – солистка поп-группы "Время и Стекло" – в очередной раз предстала перед поклонниками в непривычном образе. Так, на своей Instagram-страничке Дорофеева опубликовала фото в полупрозрачном платье, волосы Нади окрашены в сиреневый цвет. Певица позирует на побережье.

При этом следует отметить, что в образе русалки Надя Дорофеева появилась в новом клипе "Время и Стекло" на песню "Е,Бой".

"#EBOY - уже больше 5 млн просмотров на YouTub", - подписала снимок Дорофеева.

Надя Дорофеева в образе русалки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики украинской певицы пришли в восторг от столь яркого перевоплощения их любимицы. Также многие отметили, что и новая видеоработа группы им также нравится.

"Надю как ни покрась (волосы) - все отлично выглядит!" – пишет kateryns.

"Очень крутая песня", - отмечает queen_rito777.

"Русалочка у моря", - комментит vladspar.

"Волосы как у Богини, супер, тебе очень идет", - пишет semuka_x_sergo.

Скриншот комментариев instagram.com/nadyadorofeeva

Однако следует отметить, что не всем фанатам Дорофеевой и "Время и Стекло" понравилась новая видеоработа группы.

"Мне не понравилась песня. Раньше были лучше", - пишет nature.2018.super.

"Мне не очень понравился клип", - признается garifullinazinnat.

Скриншот комментариев instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что новый клип "Е,Бой" группа представила 31 мая. Съемочная группа предупредила, что все трюки Дорофеева и Завгородний (Позитив) выполняли самостоятельно. Из-за чего Позитив как-то упал с мотоцикла и травмировался.

Время и Стекло - Е,Бой

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив). Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева уже 2 полных года состоит в браке с артистом Владимиром Дантесом. В скором времени годовщина их свадьбы — 3 года. Недавно супруги рассказали, как планируют отмечать событие.

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