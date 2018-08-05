"Справжня віагра": Надія Мейхер "засвітила" свої груди

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка запостила знімок з відпочинку у купальнику

Популярна українська співачка й екс-учасниця музичного колективу "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська поділилася з підписниками у соцмережі хвилюючим фото. Воно викликало дикий захват, що не дивно. На знімку зірка "засвітила" свою велику груди. Фото в чорному купальнику знаменитість запостила на свою instagram-сторінку.

Однак, заінтригувати шанувальників Надії вдалося не тільки гарячим фото, але і загадковою підписом. На знімку вона додала: "Відпустка добігає кінця... А це значить, що Вас, дорогі мої, чекають творчі сюрпризи...".

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

В Instagram зоряна брюнетка виклала знімок, на якому позує на відпочинку в Греції в чорному купальнику, що підкреслив її апетитні форми. На голові у Надії надіта бейсболка і крупним планом знято її гарне обличчя, але це не змогло відвернути погляди фанів від її великого бюста.

Під фото відразу з'явилася маса коментарів, в яких підписники захоплювалися зіркою й зізналися в любові. Дехто поцікавився про розмір грудей Мейхер, але мабуть найбільш яскравим компліментом для співачки стало те, що її охрестили "справжньої віагрою".

Скріншот коментарів instagram.com/nadyameiher)

До речі, раніше ми писали про те, що Надія Мейхер-Грановська похвалилася ефектним вбранням і стрункою фігурою.

Співачка ділиться не тільки хорошими знімками в соцмережі, нещодавно вона розповіла "рецепт краси" від своєї бабусі, а ще вона вразила шанувальників відвертим фото.

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