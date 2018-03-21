Названі улюблені сніданки нареченої принца Гаррі

Стало відомо, що Меган Маркл любить їсти вранці

19 травня 2018 року у Великобританії відбудеться королівське весілля 33-річного принца Гаррі та 36-річної американської актриси Меган Маркл.

Зірка серіалу "Форс-Мажори" струнка і стежить за своєю фігурою. Напередодні весілля з принцом стало відомо, що полюбляє на сніданок майбутня герцогиня.

Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Улюблені страви Маркл розкрила у виданнях Delish і E! Online, передає "Сегодня".

Пудинг з насінням чіа

Меган їсть це блюдо практично щотижня. Для приготування необхідно змішати третину склянки насіння чіа і півсклянки коров'ячого або мигдального молока. На ніч поставити в холодильник, щоб насіння чіа набубнявіло, а вранці подати зі свіжими ягодами і фруктами.

Вівсяна каша з бананами

Меган Маркл часто готує на сніданок вівсянку, яку їсть з шматочками бананів і сиропом агави.

Омлет з добавками

Наречена принца іноді дозволяє собі з'їсти омлет із зеленню і сиром, і один-два шматочки підсмаженого тостового хліба.

Гаряча вода з лимоном

Такий напій, за словами Маркл, допомагає швидше прокинутися і отримати ранковий заряд бадьорості.

Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Тости з авокадо

Пюре з авокадо на шматочку тосту - відмінний варіант для сніданку.

Фруктове асорті і круасани

Наречена принца любить побалувати себе свіжими фруктами, міцною кавою і круасанами з джемом.

Багелі з начинкою

Свіжоспечений багель, трохи чорної ікри, каперсів, томатів черрі та слабосоленого лосося – і страва готова.

Безглютенові оладки

Меган не відмовляється від вживання глютену на 100%, але іноді готує на сніданок панкейки з кукурудзяного борошна з ягодами.

Асаї-боул

Асаї-боул – улюблений рецепт нареченої принца Гаррі.

"Збийте в блендері очищені часточки одного банана, неповний склянку свіжих ягід, 150 мл рослинного молока і столову ложку порошку асаї. Перекладіть отримане пюре в глибоку мисочку. Прикрасьте блюдо гранолою, улюбленими фруктами, горіхами або ягодами. За бажанням додайте мед або сироп агави", - зазначили у виданні.

Фото: Принци з коханими (instagram.com/kensingtonroyal)

До речі, стало відомо, чим будуть годувати на весіллі принца Гаррі.

Раніше повідомлялося, чи буде у принца Гаррі і Меган Маркл шлюбний контракт.