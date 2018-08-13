"Не уявляла, що люди - такі звірі": Лайма Вайкуле про російських артистів

Лайма Вайкуле (фото: laima.com)

За словами латвійської співачки, російські артисти показали своє справжнє обличчя

Популярна латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка "выдхрестилася" від виступів у Криму і зізналася, що не поїде туди "ні за який гонорар", заявила, що її шокувала реакція російських ЗМІ і артистів на її відмову від концертів на півострові.

"Я навіть не уявляла, що люди - такі звірі. Скажу відверто. Може, тому, що я ніколи не дивлюся телевізор. Я зараз вперше включила його подивитися, яка реакція, що там відбувається... Мені здається, що люди зійшли з розуму. Вони абсолютно зомбовані. Вони навіть не чують, що кажуть... Журналісти - провокатори і брехуни, ось мої враження", - сказала співачка під час спілкування з латвійськими журналістами, пише "РИА Новости".

Артистка висловила жаль, що її російські колеги по цеху, багато з яких образили Вайкуле і закликали бойкотувати її концерти в РФ, повели себе таким чином.

"Вони показали своє обличчя. Вони бідні люди, які не знають, як себе показати. Я навіть не знаю, що сказати. Я в житті не коментувала жодного артиста, який щось робив. Це просто соромно, злісно і негарно. Це ревнощі, заздрість. Це жахливо. Противно просто", - заявила співачка і додала, що не хоче більше брати участь у скандалі.

Раніше Styler писав про те, що в Криму "чиновники" пригрозили Лаймі Вайкуле внесенням її імені в "кримське досьє".

Відео: РБК-Україна