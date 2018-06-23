"Не дивлячись на вік": Леся Нікітюк зізналася, куди витратила першу зарплату

Телеведуча заробила перші гроші ще підлітком

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, куди витратила перші зароблені гроші. Про це повідомляє "Viva".

"Я з простої сім'ї, де батьки не могли собі дозволити кидати гроші на вітер і купувати мені ляльок. Тому замість Барбі й Сінді у мене була одна груба лялька з величезними віями. А я хотіла струнку, красиву і в рожевій сукні", - сказала вона.

Також телеведуча уточнила, що перші гроші зуміла заробити ще підлітком.

"Свої перші гроші я заробила в 16 років. І тоді, незважаючи на вік, пішла і виконала дитячу мрію – купила собі ляльку Барбі", - підкреслила дівчина.

Нагадаємо, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка завоювала популярність після шоу "Орел і Решка", захопила своїх шанувальників новим стильним образом. При цьому Никитюк обрала вельми несподівану локацію для гламурній фотосесії – на тлі облупленої стіни, іржавої решітки на вікнах, в старому дерев'яному отворі.

Відомо, що Никитюк відрізняється своїм тонким почуттям гумору, телеведуча любить і над собою пожартувати. Тому місце для зйомки могло бути обрано не просто так.

Як повідомлялося раніше, відома Леся Нікітюк, яка раніше вела тревел-шоу "Оерл і решка", зіпсувала відпочинок росіянам. Про це розповіла користувач Ксенія Лятина у коментарі під фото на сторінці Анни Сєдокової.

"З тих пір як на нас Леся в Іспанії орала що ми росіяни вбиваємо її рідних! Терпіти її не можу. І вимагала нас виселити з готелю. Але правда її заспокоїли швидко. А ще обіцяла не працювати на ТБ. Вже 4 роки пройшло, але все також працює", - написала Лятина.

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