"Один з кращих концертів": Вакарчук показав фото з кумиром

Фото: Святослав Вакарчук (facebook.com/okeanelzyofficial)

Музикант відвідав концерт гурту Massive Attack

Лідер української групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук побував на фестивалі UPark, який пройшов у Києві, і розповів про свої враження. Фотографію свого кумира музикант опублікував у Instagram на сторінці okeanelzy_official.

Святослав Вакарчук відвідав концерт британської групи Massive Attack, а після концерту поспілкувався з учасниками групи Робертом Дель Наджеем (також відомий як 3D) та Грантом Маршаллом (Daddy G) і зробив з ними селфи.

Публікація від @denis_khodachek 26 Лип 2018 в 3:31 PDT

"Просто зараз! Massive Attack на UPark! Один з кращих концертів за все моє життя!" – так підписав фотографії український музикант.

Скріншот фото (instagram.com/okeanelzy_official)

Скріншот поста (instagram.com/okeanelzy_official)

"Це дійсно круто!", "Той рідкісний випадок, коли Славік схожий на нас поруч з ним", - написали шанувальники музиканта.

Скріншот коментарів (instagram.com/okeanelzy_official)

"Можна зробити з вами селфи? (с) С. Вакарчук", - жартують фанати.

Скріншот коментарів (instagram.com/okeanelzy_official)

Публікація від @ss_dkn 26 Лип 2018 в 4:04 PDT

Крім британців, на сцені UPark виступили ONUKA, Young Fathers і Bonobo.

Публікація від @katyalisitsina 27 Лип 2018 в 12:51 PDT

А в перший день фестивалю українців захопила культова група Gorillaz. Вони не тільки порадували відвідувачів фестивалю новими піснями і старими хітами, але і здивували гостей своїми нарядами і знанням української мови.

До речі, у Києві виступить знаменитий французький діджей.

Відео: STYLER.rbc.ua