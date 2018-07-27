"Один з кращих концертів": Вакарчук показав фото з кумиром

STYLER Зірки 27.07.2018 - 11:40
Фото: Святослав Вакарчук (facebook.com/okeanelzyofficial) Фото: Святослав Вакарчук (facebook.com/okeanelzyofficial)

Музикант відвідав концерт гурту Massive Attack

Лідер української групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук побував на фестивалі UPark, який пройшов у Києві, і розповів про свої враження. Фотографію свого кумира музикант опублікував у Instagram на сторінці okeanelzy_official.

Святослав Вакарчук відвідав концерт британської групи Massive Attack, а після концерту поспілкувався з учасниками групи Робертом Дель Наджеем (також відомий як 3D) та Грантом Маршаллом (Daddy G) і зробив з ними селфи.

 

Публікація від @denis_khodachek

"Просто зараз! Massive Attack на UPark! Один з кращих концертів за все моє життя!" – так підписав фотографії український музикант.

&quot;Один з кращих концертів&quot;: Вакарчук показав фото з кумиром
&quot;Один з кращих концертів&quot;: Вакарчук показав фото з кумиром
&quot;Один з кращих концертів&quot;: Вакарчук показав фото з кумиром
&quot;Один з кращих концертів&quot;: Вакарчук показав фото з кумиром
 

Скріншот фото (instagram.com/okeanelzy_official)

&quot;Один з кращих концертів&quot;: Вакарчук показав фото з кумиром

Скріншот поста (instagram.com/okeanelzy_official)

"Це дійсно круто!", "Той рідкісний випадок, коли Славік схожий на нас поруч з ним", - написали шанувальники музиканта.

&quot;Один з кращих концертів&quot;: Вакарчук показав фото з кумиром

Скріншот коментарів (instagram.com/okeanelzy_official)

"Можна зробити з вами селфи? (с) С. Вакарчук", - жартують фанати.

&quot;Один з кращих концертів&quot;: Вакарчук показав фото з кумиром

Скріншот коментарів (instagram.com/okeanelzy_official)

 

Публікація від @ss_dkn

Крім британців, на сцені UPark виступили ONUKA, Young Fathers і Bonobo.

 

Публікація від @katyalisitsina

А в перший день фестивалю українців захопила культова група Gorillaz. Вони не тільки порадували відвідувачів фестивалю новими піснями і старими хітами, але і здивували гостей своїми нарядами і знанням української мови.

До речі, у Києві виступить знаменитий французький діджей.

Відео: STYLER.rbc.ua

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Теги:  концерт,  Upark Festival,  Святослав Вакарчук