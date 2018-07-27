"Один з кращих концертів": Вакарчук показав фото з кумиром

Музикант відвідав концерт гурту Massive Attack
Лідер української групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук побував на фестивалі UPark, який пройшов у Києві, і розповів про свої враження. Фотографію свого кумира музикант опублікував у Instagram на сторінці okeanelzy_official.
Святослав Вакарчук відвідав концерт британської групи Massive Attack, а після концерту поспілкувався з учасниками групи Робертом Дель Наджеем (також відомий як 3D) та Грантом Маршаллом (Daddy G) і зробив з ними селфи.
"Просто зараз! Massive Attack на UPark! Один з кращих концертів за все моє життя!" – так підписав фотографії український музикант.
Скріншот фото (instagram.com/okeanelzy_official)
Скріншот поста (instagram.com/okeanelzy_official)
"Це дійсно круто!", "Той рідкісний випадок, коли Славік схожий на нас поруч з ним", - написали шанувальники музиканта.
Скріншот коментарів (instagram.com/okeanelzy_official)
"Можна зробити з вами селфи? (с) С. Вакарчук", - жартують фанати.
Скріншот коментарів (instagram.com/okeanelzy_official)
Крім британців, на сцені UPark виступили ONUKA, Young Fathers і Bonobo.
А в перший день фестивалю українців захопила культова група Gorillaz. Вони не тільки порадували відвідувачів фестивалю новими піснями і старими хітами, але і здивували гостей своїми нарядами і знанням української мови.
До речі, у Києві виступить знаменитий французький діджей.
Відео: STYLER.rbc.ua