"Він для мене не чоловік": старша дочка Єгорової прокоментувала конфлікт з Мухарським

Фото: Анастасія Єгорова (facebook.com stacy.egorova)

Анастасія зазначила, що її колишній вітчим взагалі не дає грошей на дітей

Старша дочка Сніжани Єгорової від першого шлюбу з режисером Семеном Горовим) Стася Ровінська (Анастасія Єгорова) прокоментувала гучний скандал – розлучення і судові розгляди її мами з другим екс-чоловіком Антіном Мухарським. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL.

За словами Насті, Мухарський "більше робить шкоду нишком", тому більшість українців були впевнені, що в конфлікті винна саме Єгорова. Ровінська стверджує, що її мати робила все можливе, щоб Антін міг бачитися з дітьми.

"Моя мама реально зробила все, щоб він спілкувався з дітьми, приїжджав. Навіть суди, які тривають досі, спровоковані Антоном. Так, це він з нею судиться, щоб прибрати аліменти, а не вона з ним, хоча в пресі викладається зовсім інакше. Як-то написали: "Єгорова - зажерлива с**ка", - говорить старша дочка Єгорової.

Стася додала, що її колишній вітчим взагалі не дає грошей на дітей.

"Тому він для мене не чоловік. Я рада що вони не разом, мені шкода моїх братів і сестер, тому що вони люблять тата, вони сумують за ним, але якщо людина так поводиться... Мій брат, якому 11 років, вже все розуміє, Антон, як-то з ним поспілкувався, і був дуже здивований, що у нього вже такий дорослий син", - розповіла вона.

До речі, Антін Мухарський, який нещодавно розповів, як потрібно повертати України, випустив кліп на свою нову пісню "Дискотека в Чернівцях" з нового альбому "Рожеві вуса".

Раніше Styler писав про те, що Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським.

Також нагадаємо, суд виніс рішення щодо аліментів на дітей актора Антіна Мухарського, який виїхав з України.

Зіркова пара Горбунов та Осадча